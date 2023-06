"Młodzi" będą podgryzać gwiazdy kadry. "Doczekałem się"

Kadra, którą selekcjoner Nikola Grbić zabrał do Japonii, to zestawienie dość eksperymentalne. Wśród 14 zawodników jest aż czterech tegorocznych debiutantów oraz Kamil Szymura i Karol Urbanowicz , którzy w reprezentacji rozegrali dopiero po kilka meczów. W siatkarskim środowisku panuje opinia, że w tym składzie "Biało-Czerwoni" mogą nie zagrać już nigdy więcej.

Na tym tle Bieniek to niemal reprezentacyjny weteran. W kadrze gra od 2015 r., zdobył z nią mistrzostwo świata i kilka innych medali. Co prawda od najstarszego w drużynie Grzegorza Łomacza jest młodszy od siedem lat, ale już od poprzedniego sezonu jest zaliczany do reprezentacyjnej grupy "starych". Przynajmniej w czasie podziału na grupy do bagera, jednej z treningowych gier kadrowiczów.