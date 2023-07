Rozpoczął się trzeci tydzień fazy grupowej Ligi Narodów , który wyłoni zespoły zakwalifikowane do finałów, jakie w drugiej połowie lipca odbędą się w Gdańsku. Pewnymi miejsca w elicie są Polacy , którzy wystąpią w roli gospodarzy i którzy z tego tytułu mają zagwarantowany awans.

Liga Narodów 2023. Francja rozbiła Iran. "Trójkolorowi" walczą o awans

Turniej rozpoczęły też drużyny, którym przyszło rywalizować w amerykańskim Anaheim. Tam najpierw Argentyńczycy pokonali 3:1 Serbów , a w nocy z wtorku na środę spotkanie rozegrali Irańczycy i Francuzi. "Trójkolorowi" do tej pory radzili sobie, jak na swoje możliwości, dość przeciętnie i wciąż nie mogą być pewnymi awansu do finałów.

n Boyer, który zakończył mecz z 11 "oczkami" na koncie. Francuzi dzięki temu zwycięstwu przesunęli się na dziewiąte miejsce w tabeli i z 12 punktami na koncie tracą już tylko dwa "oczka" do siódmej Polski.

Liga Narodów 2023. Trwają ostatnie turnieje fazy grupowej

W środę, oprócz Polaków, swój mecz rozegrają reprezentacje Kanady i Holandii, które rozpoczną spotkanie o godz. 9 czasu polskiego. Cztery godziny później na parkiet wybiegną Polacy i Słoweńcy, a mecz w Pasay, podobnie jak poprzednie starcia w ramach Ligi Narodów, będą dla Nikoli Grbicia okazją do przetestowania składu i podjęcia decyzji co do obsadzenia kadry na turniej finałowy.