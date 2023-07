Nie wydaje mi się, że mamy łatwą drogę do finału, na tym etapie każda drużyna jest mocna. Wychodzimy z założenia, że jeśli chcesz być najlepszy musisz wygrać z każdym. Podjęliśmy zobowiązanie, by zwyciężyć w tym turnieju, nie myślimy co by się mogło stać, jeśli byśmy przegrali w meczu z Brazylią. Gramy u siebie, przy naszej wspaniałej publiczności, która daje ogromne wsparcie - lepiej być nie mogło. Chcemy poprawić wynik z poprzedniego roku, gdy byliśmy na 3. miejscu w Lidze Narodów

~ powiedział Bartosz Bednorz, zwycięzca siatkarskiej Ligi Mistrzów w barwach Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.