Kibice muszą uzbroić się w cierpliwość. Kiedy do gry wrócą polscy siatkarze?

Reprezentacja Polski siatkarzy od wielu lat bardzo rzadko zawodzi kibiców. Nasza kadra od mistrzostwa świata zdobytego w 2014 roku zazwyczaj jest w stanie sprostać wszelkim oczekiwaniom, jakie wobec niej mają fani. Nie inaczej było także w tym roku. Można było się niepokoić o to, jak będzie wyglądać gra naszej kadry po eksperymentalnych taktykach Nikoli Grbicia stosowanych w fazie zasadniczej Ligi Narodów .

Kiedy do gry wrócą polscy siatkarze?

Serbski szkoleniowiec kolejny raz pokazał jednak, że na swojej pracy zna się lepiej niż doskonale. Znów wyszło na to, że Grbić miał rację. Reprezentacja Polski w finałach Ligi Narodów w Gdańsku najlepiej wyglądała wtedy, kiedy naprawdę tego potrzebowała. Mowa oczywiście o finale z USA. Amerykanie mimo swojej naprawdę przyzwoitej gry nie byli w stanie przeciwstawić się maszynie zbudowanej przez Grbicia .

Złoty medal daje naszym siatkarzom także pełne prawo do odpoczynku, który zwyczajnie im się za taki wynik należy. To z kolei oznacza, że kibice reprezentacji Polski dostaną trochę czasu na zatęsknienie za swoimi idolami . Ci bowiem zgodnie z przedsezonowymi założeniami udadzą się na krótkie urlopy, które pozwolą im naładować baterie na drugą i trzecią część sezonu.

Biało-Czerwoni do wspólnej pracy wrócą w pierwszym tygodniu sierpnia. Wówczas rozpoczną przygotowania do występu na mistrzostwach Europy, które odbędą się na przełomie sierpnia i września. Na pierwszy mecz po przerwie kibice muszą czekać aż do 18 sierpnia. Wówczas wystartuje Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. W turnieju zmierzą się Polska, Francja, Słowenia oraz Włosi.