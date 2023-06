Praca Stefano Lavariniego , który objął reprezentację Polski na początku 2022 roku, zaczęła przynosić efekty. Zespół prowadzony przez włoskiego szkoleniowca rewelacyjnie spisuje się w tegorocznej Lidze Narodów, notując zwycięstwo za zwycięstwem. "Biało-Czerwone" najpierw w tureckiej Antalyi ograły Kanadę, Włochy, Tajlandię i Serbię , a po przenosinach do Hongkongu pokonały Dominikanę i Turcję. Ich imponującą serię dość niespodziewanie przegrały Holenderki , które wcześniej spisywały się poniżej oczekiwań. Zawodniczki Oranje w meczu z Polkami wspięły się jednak na wyżyny możliwości i zamknęły spotkanie w trzech setach.

Podopieczne Lavariniego szybko wróciły do wygrywania - już następnego dnia rozbiły Chinki (3:0) i ponownie zasiadły na fotelu liderek Ligi Narodów , wyprzedzając takie potęgi jak Brazylia, Stany Zjednoczone, Turcja czy wspomniane Chiny. Polki odnotowały awans także w rankingu FIVB , gdzie (stan na sobotę 17 czerwca) zgromadziły już 307,90 pkt, co daje im siódme miejsce w zestawieniu.

Polskie siatkarki z awansem w rankingu FIVB. Duży sukces "Biało-Czerwonych"

Polki i tak mają powody do zadowolenia, ponieważ po raz pierwszy od 12 lat znalazły się tak wysoko w zestawieniu FIVB. To efekt kolejnych zwycięstw w Lidze Narodów (przed startem turnieju "Biało-Czerwone" zajmowały 10. miejsce), szczególnie z wyżej notowanymi rywalkami, ponieważ to właśnie takie wygrane wymiernie wpływają na pozycję drużyn w światowym rankingu.