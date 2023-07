Jak zastąpić gwiazdę reprezentacji? Polski siatkarz znów ma uciszyć krytyków

Finał Ligi Narodów. Atak reprezentacji Polski na barkach Łukasza Kaczmarka

Jeśli te zapowiedzi nie są zasłoną dymną - Kurek problemy ze zdrowiem miał już w czasie poprzedniego turnieju na Filipinach - to na barkach Kaczmarka będzie spoczywać ciężar gry na prawym skrzydle . Pod nieobecność Kurka nie będzie mieć zmiennika, w razie problemów będą mogli go odciążyć jedynie nominalni przyjmujący. W czasie półfinału z Japonią na podwójnej zmianie na chwilę pojawił się Tomasz Fornal , do ataków z prawego skrzydła szykowany był Aleksander Śliwka .

Polska - USA. Łukasz Kaczmarek znów zamknie usta krytykom?

- To, co Kaczmarek grał w ostatnich sezonach, co wygrał w klubie, daje mu argumenty, by w finale zagrać spokojnie, z chłodną głową. Grał już takie "mocne" mecze. To nie będzie dla niego pierwszy raz - ocenia w rozmowie z Interią Damian Dacewicz, były reprezentacyjny środkowy, dziś komentator Polsatu Sport.