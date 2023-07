Historyczny wynik polskich siatkarek. Medal Ligi Narodów o krok!

To już historyczny wynik. Do tej pory polskie siatkarki tylko raz grały w turnieju finałowym Ligi Narodów i zakończyły go na piątym miejscu. Teraz już jest lepiej, ale to nie koniec emocji w hali w Teksasie. Rozpędzone polskie siatkarki wygrały już jedenasty mecz o punkty tego lata i mają potencjał na kolejne zwycięstwa. Tym razem do wygranej poprowadziła je przede wszystkim znakomita w ataku Olivia Różański, a złotą zmianę dała Joanna Pacak.