Nikola Grbić przed finałami Ligi Narodów miał niełatwe zadanie, bo do składu na turniej musiał powołać tylko 14 siatkarzy, chociaż dysponował większą liczbą zawodników grających na wysokim poziomie. Ostatecznie rywalizację o miejsce na przyjęciu przegrał Artur Szalpuk, a Serb powołał aż pięciu zawodników grających na tej pozycji. Kosztem Karola Kłosa , co nie spodobało się części kibiców reprezentacji Polski.

Sam szkoleniowiec w rozmowie z TVP Sport wyjaśnił, że nowy zawodnik Asseco Resovii Rzeszów profesjonalnie podszedł do tej decyzji, co nie zmienia faktu, że rozmowa nie była łatwa.

Karol Kłos to wielki profesjonalista, podobnie jak jego koledzy. Nigdy nie miałem jakiegokolwiek problemu z graczami, którzy musieli nas opuścić lub nie kontynuować treningów czy gry. Jak każdy, zaakceptował to dobrze. Nie zmienia to faktu, że było mi trudno mu o tym powiedzieć

Liga Narodów 2023. Karol Kłos pojawił się na meczu

- Zostaję jednak do końca na tym turnieju. Trener mnie o to prosił, ja sam siebie prosiłem, więc zostaję do końca i będę bardzo mocno dopingował chłopaków. Bardzo dużo sił włożyłem w tę Ligę Narodów, odbyłem dużo podróży, mam dużo miłych wspomnień, więc nie chciałbym teraz się "wypiąć" i pojechać do domu, to nie byłoby fajne - przyznał.