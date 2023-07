Finał Ligi Narodów. Wirus krąży wśród siatkarzy

Faza finałowa Ligi Narodów siatkarzy ma to do siebie, że porażka w ćwierćfinale oznacza pożegnanie z turniejem. Już po pierwszym dniu rywalizacji walizki mogą pakować Francuzi i Argentyńczycy. Ci ostatni w przykrych okolicznościach, bo trener Marcelo Mendez nie mógł skorzystać z kilku graczy. Okazało się, że wśród siatkarzy - i to nie tylko USA - krąży wirus.