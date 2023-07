Polskie siatkarki dały już w tym sezonie kibicom mnóstwo emocji, ale tych największych, związanych z meczem o złoto, na razie nie będzie. W pierwszym w historii półfinale Ligi Narodów próbowały postawić się rywalkom, dwa sety przegrały 23:25, ale nie zdołały choćby przedłużyć spotkania do czterech partii . Skończyło się porażką 0:3.

- Nie mieliśmy podejścia do Chinek. Możemy popatrzeć w statystyki, wszystko jest blisko. Ale prawda jest taka, że przez ułamek sekundy w tym meczu nie czułem tego, że my możemy coś tutaj ugrać. Ani nie czułem tego, że Chinki wypuszczają ten mecz. Po prostu trafiliśmy na lepszy zespół. Trzeba to "wziąć na klatę". Zagraliśmy z bardzo dobrym zespołem, który rozegrał fantastyczny mecz - ocenił w studiu Polsatu Sport Bednaruk, były siatkarz i trener.