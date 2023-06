Duże zmiany w kadrze siatkarzy. Nikola Grbić zdradził nazwiska

Nikola Grbić ocenił turniej w Holandii w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet". - W porównaniu do zeszłorocznej Ligi Narodów, na tym samym etapie, po dwóch turniejach, mamy na koncie tylko jedną porażkę więcej . Jakość będzie się podnosić i myślę, że w Azji zaprezentujemy się jeszcze lepiej niż w Rotterdamie. Nadal czekają na nas mocni rywale - podkreśla serbski trener.

Nikola Grbić ocenił Wilfredo Leona. "Nie twierdzę, że jest perfekcyjnie"

W Rotterdamie po raz pierwszy w tegorocznej Lidze Narodów wystąpili między innymi Bartosz Bednorz , Tomasz Fornal i Wilfredo Leon . Dla tego ostatniego był to powrót do kadry po dwóch latach przerwy. Cała trójka rywalizuje o miejsce w składzie wśród przyjmujących, gdzie konkurencja jest wyjątkowo duża . Czwartym zawodnikiem z tej pozycji, który występował w Holandii, był Artur Szalpuk .

Nowe twarze w Lidze Narodów. Prosto z finału Ligi Mistrzów

"Biało-Czerwoni" wrócili z Holandii w poniedziałek, ale już w czwartek wylatują na następny turniej. W Pasay na Filipinach kolejni siatkarze będą mieć okazję do powrotu do gry w narodowych barwach. Grbić zdradził, że do drużyny dołączy trójka triumfatorów Ligi Mistrzów z ZAKS-y: Marcin Janusz, Aleksander Śliwka i Łukasz Kaczmarek. W Azji po raz pierwszy w tym sezonie w kadrze zagra też Jakub Popiwczak, mistrz Polski z Jastrzębskim Węglem.