Dramatyczne chwile polskiego siatkarza. Nie mógł nawet normalnie chodzić

Mateusz Bieniek opowiada o kontuzji. "Nie mogłem normalnie postawić stopy"

- To było już w takim stopniu, że czułem to przy chodzeniu. Nie mogłem normalnie postawić stopy, musiałem stawać na zewnętrznej części, żeby iść bez bólu. To było naprawdę uciążliwe. O skakaniu nie było mowy. Doprowadziłem do zbyt dużego zapalenia w tej stopie - opowiada siatkarz.