Czas wyrównać rachunki. Polscy siatkarze powalczą o historyczny triumf

Polska w finale Ligi Narodów. Nikola Grbić chce kontynuować trend

- Jestem bardzo usatysfakcjonowany tym, jak reagują moi zawodnicy. Jak zbudowaliśmy zaufanie w to, co robię, co im mówię. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować ten trend. To nie znaczy, że zawsze będziemy mieć jakość, by grać w finale. Rozwijamy, ale są też inni. Dla mnie to ważne, że jesteśmy tutaj, ze względu na fanów. Ale to też potwierdzenie, że to, co robimy, jest dobre - zaznacza selekcjoner polskiej kadry.