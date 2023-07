Zawsze mecze ze Słowenią są trudne. Mamy wspólną historię, zawsze walczą do końca. Pokazali to zresztą w pierwszym secie, gdzie w końcówce prowadziliśmy kilkoma punktami, a oni walczyli jak źli i go wygrali. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo pokazaliśmy odpowiednie dużo jakości, by wygrać

~ Aleksander Śliwka po meczu ze Słowenią dla oficjalnego kanału Ligi Narodów.