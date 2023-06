Co za seria polskich siatkarek! Mistrzynie świata bez szans

Kanada, Włochy, Tajlandia, a na koniec Serbia. Cztery zespoły próbowały pokonać polskie siatkarki w Lidze Narodów, ale żadnemu się nie udało. Zwycięstwo z mistrzyniami świata, które przed rokiem pokonały Polskę w ćwierćfinale mundialu, jest szczególnie cenne. I nic to, że u rywalek brakowało Tijany Bosković czy Mai Ognjenović - w końcu Lavarini też na razie nie może korzystać z Joanny Wołosz . "Biało-Czerwone" są na razie nie do zatrzymania i pną się w rankingu FIVB, który będzie mieć duże znaczenie w walce o awans na igrzyska olimpijskie.

Magdalena Stysiak siłą w ofensywie, Polska wygrywa drugiego seta

"Biało-Czerwone" wróciły w świetnym stylu. Polska wygrała z Serbią!

Tym razem jednak nie były w stanie uciec mistrzyniom świata. Skuteczniej zaczęła grać Bjelica, problemy dopadły za to polskie przyjmujące. Lavarini posłał więc w bój Martynę Czyrniańską i Monikę Fedusio . Jego drużyna przegrywała już 9:14, ale zaczęła odrabiać straty. Tyle że Bjelicę wsparła Katarina Lazović i rywalki cały czas były na prowadzeniu. Polki zmniejszyły jednak w końcówce straty do zaledwie punktu.

Same straciły za to Fedusio, która musiała opuścić boisko z kontuzją stawu skokowego. W jej miejsce wróciła Łukasik i to właśnie po jej ataku "Biało-Czerwone" doprowadziły do remisu 23:23. Gra na przewagi była pełna emocji, obie drużyny miały szansę na zakończenie seta. Wykorzystały ją Polki - Stysiak ustaliła wynik na 30:28 i zakończyła mecz.