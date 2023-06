Reprezentacja Polski w pierwszym meczu w Holandii miała spore problemy z niżej notowanym rywalem. Widać było, że choć trener Nikola Grbić zabrał do Rotterdamu mocniejszy skład niż wcześniej do Nagoi, jego gwiazdy dopiero rozpoczynają sezon i budowanie formy.

Bartosz Kurek, Bartosz Bednorz czy Wilfredo Leon mieli słabsze momenty, ale w najważniejszych chwilach - w tie-breaku - pokazali wyższość nad Niemcami, wygrywając 15:10. Mimo to po spotkaniu Bartman ostro skrytykował urodzonego na Kubie przyjmującego.

- Mnóstwo błędów, bardzo dużo punktowych bloków Niemców na Leonie, dużo błędów w zagrywce, w przyjęciu Łomacza też nie rozpieszczał - wyliczał były siatkarz po meczu w studiu TVP Sport.

20 punktów Wilfredo Leona z Niemcami. Zbigniew Bartman krytykuje

Bartman sam grał najpierw w roli przyjmującego, a potem atakującego reprezentacji Polski. Zdobył z kadrą złoto ME 2009, trzy lata później wygrał z nią Ligę Światową, poprzedniczkę Ligi Narodów. W tym sezonie jest stałym ekspertem TVP zarówno przy meczach kobiecej, jak i męskiej reprezentacji.

Wraz z nim w telewizyjnym studiu był także inny były siatkarz - Marcin Możdżonek, mistrz świata z 2014 r. To właśnie on analizował jedną z akcji polskich siatkarzy. - Od zawodnika aspirującego do tego kalibru oczekujemy, że takie akcje będą kończone i będą zdobywane punkty - skomentował ją Bartman.

Leon w meczu z Niemcami przeżywał gorsze i lepsze chwile, skończył spotkanie z 42-procentową skutecznością ataków. Trzy piłki posłał w aut, cztery razy dał się zablokować. Jednocześnie jednak zdobył dla polskiej drużyny 20 punktów, był pod tym względem najlepszy na boisku. W przyjęciu wypadł blado - zanotował 36 procent tzw. pozytywnego przyjęcia - ale i tak “wykręcił" nieco lepsze liczby niż Bednorz.

Do tego zdobył po dwa punkty zagrywką i blokiem. To był jego pierwszy występ w tegorocznej Lidze Narodów, a Grbić pozostawił go na boisku na całe spotkanie. W przerwie przed trzecim setem serbski selekcjoner przyznał zresztą, że jego siatkarze muszą w tym meczu cierpieć - większość z nich dopiero rozpoczyna bowiem sezon reprezentacyjny.

Zbigniew Bartman atakuje Wilfredo Leona. "Nie akceptuję tego"

Bartman miał jednak zastrzeżenia nie tylko do gry Leona. Po spotkaniu wysunął wobec niego jeszcze jeden, dość absurdalny zarzut.

Nie wiem, czy wszyscy zwróciliśmy uwagę na to, że jako jedyny nie śpiewał naszego hymnu. Na pewno hymn kubański by zaśpiewał, a polskiego nie śpiewa. To tak podsumowując, dlaczego nie akceptuję tego, że Leon gra w reprezentacji Polski ~ stwierdził były reprezentant Polski.

Leon urodził się niemal 30 lat temu na Kubie. W reprezentacji tego kraju występował do 2012 roku. Później zdecydował się na wyjazd z wyspy i grę w zagranicznym klubie, co oznaczało wówczas skreślenie go z listy reprezentantów kraju. W czerwcu 2015 r. poślubił Polkę Małgorzatę Gronkowską, dziś Leon, z którą niedawno świętował narodziny trzeciego dziecka. Od lipca 2015 r. ma polskie obywatelstwo.

W reprezentacji Polski zadebiutował w 2019 r., po odbyciu okresu karencji za zmianę “siatkarskiego obywatelstwa". Z polską kadrą zdobył dwa brązowe medale mistrzostw Europy, a także srebra Pucharu Świata i Ligi Narodów. Do kadry wraca po dwóch latach przerwy - poprzednie lato stracił na rehabilitację po operacji kolana.

Kolejną okazję do zaprezentowania swoich umiejętności Leon będzie mieć już w czwartek. O godz. 20 Polska zagra z Holandią, transmisja w Polsacie Sport.

