Serbski selekcjoner reprezentacji Polski, Nikola Grbić wahał się co do zestawienia na kilku pozycjach, ale podstawowym rozgrywającym reprezentacji Polski jest zdecydowanie Marcin Janusz , który jak wielu siatkarzy jego pokolenia wzorował się w młodości na Brazylijczykach.

- Oczywiście podpatrywałem Brazylijczyków, zawsze robili wrażenie swoją grą. Jedna rzecz to grać ładnie, druga skutecznie, oni to potrafili połączyć. Co oczywiste, zwracałem zwłaszcza uwagę na ich rozgrywającego - Ricardo. Wirtuoz, magik, chociaż to zupełnie inny styl niż ten, który ja prezentuję. Z czasem zrozumiałem, że należy szukać własnej drogi, która będzie skuteczna. Dla mnie ważne, by dostosować się do zespołu, w którym jestem - podkreślił rozgrywający Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, tegorocznego zwycięzcy Ligi Mistrzów.