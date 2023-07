Bohaterowie, zaskoczenie i jedna dwója. Oceniamy złotych polskich siatkarzy

Kapitan reprezentacji Polski odegrał w tym turnieju mniejszą rolę, niż można było się spodziewać. Pokonała go kontuzja, przez którą nie wziął udziału w meczach o medale. Kurek zagrał tylko w ćwierćfinale z Brazylią, w czasie którego zdobył osiem punktów i był zmieniany przez Łukasza Kaczmarka. Prawdopodobnie już wtedy doskwierał mu jednak przeciążeniowy uraz. Plus za to, jak pomagał drużynie z boku, za co dziękowali mu koledzy z drużyny.