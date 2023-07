"Biało-Czerwoni" zapisali się w historii. Złoto na przekór problemom

Polscy siatkarze w światowej czołówce są od lat, ale nawet dla nich złoto Ligi Narodów to coś wyjątkowego. W tym sezonie podróż po medal rozpoczęli w dalekiej Japonii, potem grali w Holandii i na Filipinach. Decydujące mecze rozegrali już przed własną publicznością, którą wprawili w ekstazę . Potrafili sięgnąć po złoto, choć w finale piętrzyły się przed nimi kadrowe problemy.

W podstawowej szóstce zabrakło Bartosza Kurka . Kapitanowi drużyny odnowił się uraz , który dokuczał mu już w czasie turnieju na Filipinach. Mimo wszystko atakujący wziął jednak udział w rozgrzewce i z polskiego obozu słychać było głosy, że w razie potrzeby będzie w stanie pomóc drużynie z kwadratu dla rezerwowych. Do składu wrócił za to Wilfredo Leon, który w półfinale pomagał drużynie z ławki.

Problemy reprezentacji Polski w drugim secie. Uraz Mateusza Bieńka

W niedzielę nie było im jednak tak łatwo. Początek drugiego seta to znów mocne zagrywki Bieńka, do którego dołączył także Jakub Kochanowski . Polscy siatkarze zaczęli też lepiej prezentować się w obronie. Efektem było prowadzenie 8:5. Cały czas w ataku imponował Kaczmarek, a w reakcjach polskich siatkarzy było coraz więcej euforii. Trener USA John Speraw zdecydował się więc wprowadzić na boisko Aarona Russella , który dotąd nie był w stanie pomóc drużynie przez problemy ze zdrowiem.

Kłopoty dotknęły jednak Bieńka. Po jednej z akcji upadł na stopę tak niefortunnie, że musiał zejść z boiska . Jego zastępca, Norbert Huber , od razu zameldował się na boisku punktowym blokiem, ale rywale doprowadzili do remisu 18:18. Końcówka była pełna emocji, grę na przewagi 26:24 wygrali jednak goście. W ostatniej akcji zablokowali atak Tomasza Fornala, kolejnego rezerwowego .

Polscy siatkarze poradzili sobie nawet bez gwiazd. Łukasz Kaczmarek bohaterem

Fornal pomógł ustabilizować przyjęcie, nie do zatrzymania był jednak przede wszystkim Kaczmarek . Jakby mało było go w ataku, dokładał jeszcze punkty blokiem i podbijał piłki w obronie. A po drugiej stronie siatki błędy zaczął popełniać nawet znakomity rozgrywający Micah Christenson . Ten set był siatkarskim nokautem, "Biało-Czerwoni" wygrali 25:18.

Rozpędzeni siatkarze Grbicia kontynuowali marsz po złoto w czwartym secie. Od początku nokautowali rywali. Nic to, że grali bez Kurka, Bieńka i Leona. Po kolejnym udanym kontrataku prowadzili już 11:4. Amerykanom nie zabrakło wiary w dogonienie gospodarzy, ale kiedy zaczęli zmniejszać straty, ich zapędy ostudził blok Kochanowskiego. Speraw próbował nawet ustawienia bez Andersona, ale wszystko na nic. "Biało-Czerwoni" byli nie do zatrzymania i to oni mogli celebrować na boisku wielki triumf.