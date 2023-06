"Biało-Czerwone" zaczęły od potknięcia. Później pomogła nastoletnia gwiazda

“Biało-Czerwone" długo utrzymywały prowadzenie, ale krok po kroku rywalki odrabiały straty. Szwankować zaczęło polskie przyjęcie - kiedy Martyna Łukasik nie poradziła sobie z zagrywką Borisławy Sajkowej , Bułgaria doprowadziła do remisu 18:18.

Po tej przemowie Polki doprowadziły do prowadzenia 24:21, ale nie wykorzystały trzech piłek setowych. Po grze na przewagi przegrały 26:28 .

Polskie siatkarki opanowały problemy. Magdalena Stysiak znów skuteczna

Ostatnią zanotowały jednak już w Suwon, gdzie ograły Koreę Południową. Po słabym początku pierwszego seta w piątek grały coraz lepiej. Po niezłych zagrywkach i kontrataku wykończonym przez Radostinę Marinową prowadziły 10:8. Po przerwie na prośbę Lavariniego "Biało-Czerwone" znów wzięły się do gry. I po kilku minutach, gdy punkt zagrywką zdobyła Olivia Różański, to one prowadziły trzema punktami. Tyle że błyskawicznie zmarnowały przewagę. W końcówce skuteczność w ataku utrzymała jednak Stysiak, dokładając też sporo w polu zagrywki. Przypomniał o sobie polski blok, który pomógł w wygranej 25:19.