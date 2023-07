Liga Narodów 2023. Polskie siatkarki wygrały fazę zasadniczą

Awans do turnieju finałowego jest krokiem do sukcesu. Wykonałyśmy dobrą robotę, ale nie wygrałyśmy jeszcze nic, tylko kilka ważnych punktów do rankingu. Chcemy udowodnić, że nie na marne pracowałyśmy tyle czasu

Bartosz Kurek pogratulował siatkarkom. Mistrzowska reakcja innego siatkarza

- Trzymaliśmy za was kciuki z całych sił, ale ewidentnie nie były wam potrzebne. Gratuluję fantastycznej fazy grupowej i awansu do turnieju finałowego. Tylko część roboty została wykonana. Trzymamy za was kciuki i za powrót do Polski z medalem - powiedział siatkarz Wolf Dogs Nagoya.