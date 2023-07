Bartosz Kurek nie dokończył meczu z Brazylią. Jest komentarz kapitana

Bartosz Kurek, kapitan polskiej reprezentacji siatkarzy, wyszedł na ćwierćfinałowy mecz Ligi Narodów z Brazylią (3:0) w podstawowym składzie. 34-latek nie dokończył jednak meczu, ale jak przyznał po spotkaniu nie miało to związku z kontuzją, jaką leczył w ostatnim czasie. Wskazał też, co było kluczem do wygranej z Canarinhos.