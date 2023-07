Amerykański siatkarz nie dowierzał dziennikarzom. To oni przekazali mu ważną wiadomość

Łukasz Kaczmarek za Bartosza Kurka? "Znam go bardzo dobrze"

- Kiedy Kurek chodził po hotelu, było widać, że ma jakiś drobny uraz. W takim razie do gry wejdzie Łukasz, a ja znam go bardzo dobrze. Czy to dla mnie lepiej? Może i tak, ale to świetny zawodnik. Jestem podekscytowany. Gra przeciwko kolegom z drużyny czy przyjaciołom to najlepsze, co może mnie spotkać - podkreśla amerykański libero.