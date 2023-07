Amerykański gwiazdor wybrał Rosję. "Łatwo jest mnie krytykować"

Gwiazdor postawił na Rosję. "Łatwo mnie krytykować"

Teraz Anderson wraz z reprezentacją Stanów Zjednoczonych przyjechał do Polski na finałowe spotkania Ligi Narodów. Amerykanin w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" krótko odniósł się do krytyki, która spotkała go za wyjazd do Rosji.