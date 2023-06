Absurdalny set i ważne zwycięstwo. Polacy udanie zaczynają Ligę Narodów!

Polski blok vs Theo Faure

Początek spotkania był bardzo wyrównany, gra toczyła się w zasadzie punkt za punkt, a Polacy zdołali minimalnie odskoczyć dzięki skutecznej pracy bloku tworzonego przez duet Karolów - Butryna i Kłosa. Oni w krótkim czasie dwukrtonie zatrzymali Francuzów, do tego doszedł także sprytny atak Artura Szalpuka i as serwisowy Kamila Semeniuka, które pozwoliły naszemu zespołowi wyjść na prowadzenie 11:7 i zmusiły szkoleniowca rywali do wzięcia czasu. Ta przerwa wyjątkowo dobrze podziałała na Theo Faure`a, który zaczął kończyć atak za atakiem i w efekcie Francuzi byli w stanie nie tylko podgonić, ale wręcz wyjść na prowadzenie 21:20. Ostatecznie jednak znów kluczowy okazał się blok "Biało-Czerwonych", który pozwolił im wyjść zwycięsko z zaciętej końcówki. Efektowną "czapę" zaliczył Butryn i Polacy zakończyli seta wygraną 25:23.