Zmiana planów polskiej siatkarki. Musiała ratować zespół

Włoskie drużyny, w których występują polskie siatkarki, zanotowały kolejne zwycięstwa w Lidze Mistrzyń. Prosecco Doc Imoco Conegliano zapewniło sobie już awans do ćwierćfinału rozgrywek, Vero Volley Milano ma go na wyciągnięcie ręki. Joanna Wołosz i Magdalena Stysiak pojawiły się na boisku z rezerwy, ale ważniejsze zadanie do wykonania miała rozgrywająca.