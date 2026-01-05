Arina Fiedorowcewa to jedna z największych gwiazd rosyjskiej siatkówki. Pierwsze kroki stawiała w Dinamo Kazań, a w 2021 roku postanowiła opuścić swój kraj i związała się z Fenerbahce Stambuł, w którym występuje m.in. Agnieszka Korneluk. Rosyjska gwiazda z tureckim zespołem sięgnęła po mistrzostwo kraju w 2023 i 2024 roku.

Fenerbahce to w tym sezonie jeden z głównych faworytów do wygrania Ligi Mistrzyń. Zespół ma na swoim koncie dwa zwycięstwa bez straty seta, a w trzeciej kolejce przyjedzie do Łodzi na spotkanie z PGE Budowlanymi. I tutaj pojawia się problem klubu oraz Rosjanki.

Rosyjska gwiazda chce zagrać w Polsce. Tureckie media piszą o problemie

Turecki portal "voleybolunsesi.com" donosi, że klub nie uzyskał wizy dla Ariny Fiedorowcewej. - "Klub nie zdołał zakończyć oficjalnych procedur wizowych. Jeśli wnioski złożone w poniedziałek 5 stycznia okażą się bezskuteczne, Fenerbahce wystąpi w Polsce bez Fiedorowcewej" - czytamy.

Tak więc w najbliższych godzinach okaże się czy rosyjska gwiazda przyleci ze swoimi koleżankami do Polski, czy też będzie musiała zostać w Stambule. Mecz PGE Budowlani Łódź - Fenerbahce zaplanowano na wtorek (6 stycznia), godz. 18:00. Łodzianki po dwóch spotkaniach mają na swoim koncie zaledwie jeden punkt i zajmują ostatnie miejsce w tabeli.

Fenerbahce to jeden z faworytów do wygrania Ligi Mistrzyń ALESSANDRO TOCCO AFP

Arina Fiedorowcewa może nie zagrać w Polsce Burak Basturk AFP