Zaskakujące wieści ws. rosyjskiej gwiazdy. Chce zagrać w Polsce, jest problem. Czas ucieka

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Obywatele Rosji mają problemy, aby wjechać do Polski. Potrzebują oni specjalnej wizy, którą bardzo trudno zdobyć. Siatkarka Arina Fiedorowcewa chciałby zagrać mecz w naszym kraju, ale napotkała na problem. Kluczowe będą najbliższe godziny.

Zadowolona sportsmenka ubrana w żółtą koszulkę trzyma dużą złotą statuetkę oraz medal, w tle widać fragmenty dekoracji i innych osób podczas świętowania wygranej w hali sportowej.
Arina Fiedorowcewa chciałaby zagrać w Polsce. Pojawił się problem wizowyYAGIZ GURTUGAFP

Arina Fiedorowcewa to jedna z największych gwiazd rosyjskiej siatkówki. Pierwsze kroki stawiała w Dinamo Kazań, a w 2021 roku postanowiła opuścić swój kraj i związała się z Fenerbahce Stambuł, w którym występuje m.in. Agnieszka Korneluk. Rosyjska gwiazda z tureckim zespołem sięgnęła po mistrzostwo kraju w 2023 i 2024 roku.

Fenerbahce to w tym sezonie jeden z głównych faworytów do wygrania Ligi Mistrzyń. Zespół ma na swoim koncie dwa zwycięstwa bez straty seta, a w trzeciej kolejce przyjedzie do Łodzi na spotkanie z PGE Budowlanymi. I tutaj pojawia się problem klubu oraz Rosjanki.

Rosyjska gwiazda chce zagrać w Polsce. Tureckie media piszą o problemie

Turecki portal "voleybolunsesi.com" donosi, że klub nie uzyskał wizy dla Ariny Fiedorowcewej. - "Klub nie zdołał zakończyć oficjalnych procedur wizowych. Jeśli wnioski złożone w poniedziałek 5 stycznia okażą się bezskuteczne, Fenerbahce wystąpi w Polsce bez Fiedorowcewej" - czytamy.

Tak więc w najbliższych godzinach okaże się czy rosyjska gwiazda przyleci ze swoimi koleżankami do Polski, czy też będzie musiała zostać w Stambule. Mecz PGE Budowlani Łódź - Fenerbahce zaplanowano na wtorek (6 stycznia), godz. 18:00. Łodzianki po dwóch spotkaniach mają na swoim koncie zaledwie jeden punkt i zajmują ostatnie miejsce w tabeli.

Trzy siatkarki drużyny Medicana Fenerbahçe w białych strojach sportowych z żółtym wykończeniem, numerami i logiem sponsora znajdują się na hali sportowej podczas meczu. W tle widownia na trybunach.
Fenerbahce to jeden z faworytów do wygrania Ligi MistrzyńALESSANDRO TOCCOAFP
Dwie siatkarki w żółto-niebieskich strojach drużynowych stojące po tej samej stronie siatki, prowadzą rozmowę podczas meczu siatkówki w hali sportowej.
Arina Fiedorowcewa może nie zagrać w PolsceBurak BasturkAFP

