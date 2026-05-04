Wielkie ogłoszenie ws. Polki. Historyczna chwila, wcześniej dwa medale

Eczacibasi czeka na ponowny triumf w Lidze Mistrzyń od sezonu 2014/2015. Po thrillerze w półfinale, podczas którego ekipa Magdaleny Stysiak pokonał Savino Del Bene Scandicci 3:2 (20:25, 25:20, 25:17, 21:25, 15:8) i 30. punktach gwiazdy reprezentacji Polski, cel był na wyciągnięcie ręki.

Niestety dla Magdaleny Stysiak, losy finału rozstrzygnęły się w czterech setach i nie był to scenariusz wymarzony przez gwiazdę naszej kadry. Drużyna Eczacibasi podjęła walkę, urywając ostatecznie rywalkom tylko jedną partię (20:25, 21:25, 25:21, 18:25).

Polka nie miała również tyle przestrzeni i możliwości do ataku, co w meczu półfinałowym. Ostatecznie najważniejsze starcie europejskich rozgrywek zakończyła z dorobkiem 12. zdobytych punktów, a jej miejsce na boisku często zajmowała Kathryn Plummer.

VakifBank Stambuł - Eczacibasi Dynavit Stambuł. Skrót meczu Polsat Sport

Dla Vakifbanku triumf był niezwykle słodki. Turecki gigant wygrał po raz siódmy Ligę Mistrzyń, a wszystkie tytuły zdobył pod wodzą Guidettiego, który nieprzerwanie pracuje w VakifBanku od 2008 roku.

Inna z Polek również miała powody do świętowania po zakończeniu rywalizacji w Lidze Mistrzyń. Organizatorzy turnieju finałowego wybrali "drużynę marzeń". Znaleźli się w niej polska rozgrywająca Joanna Wołosz, Bosković, Sigme Akoz, Sinead Jack-Kisal, Zehra Gunes, Markova oraz Karakurt; MVP wybrano Bosković.

Rozwiń

Joanna Wołosz i jej koleżanki chwilę wcześniej wywalczyły także brązowy medal - A. Carraro Prosecco Doc Conegliano wygrało nad Savino del Bene Scandicci 3:0 (25:16, 26:24, 27:25).

W Lidze Mistrzyń wystąpiły trzy polskie kluby. Najlepiej spisały się siatkarki DevelopResu Rzeszów, które dotarły do ćwierćfinału rozgrywek. PGE Budowlani Łódź zajęły trzecie miejsce w grupie i później rywalizowały w Pucharze CEV, z kolei drugi z łódzkich zespołów, ŁKS Commercecon, w fazie grupowej przegrał wszystkie mecze.

PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów. Skrót meczu Polsat Sport