Siatkarki Chemika od początku spotkania miały przewagę. Po raz pierwszy odskoczyły rywalkom na trzy punkty przy zagrywkach Lenki Oveckovej , która rozpoczęła mecz w roli rozgrywającej. Co prawda po kilku niedokładnościach polskiej drużyny rywalki wyrównały, ale inicjatywa wciąż była po stronie policzanek.

Drugi set pod dyktando Chemika Police

Problemy mistrzyń Polski. Rywalki lepsze w końcówkach

To nie był jeszcze koniec emocji, bo siatkarki z Polski miały problemy z przyjęciem. Trener Marek Mierzwiński po raz kolejny wprowadził na boisko Fabiolę, ale Rumunki wypracowały aż cztery punkty przewagi. W końcówce dobrze spisywała się zwłaszcza Jovana Mirosavljević, w atakach policzanek brakowało odwagi. Targoviste prowadziło już 23:17, mistrzynie Polski doprowadziły jednak jeszcze do gry na przewagi. Ostatecznie to gospodynie wygrały 26:24.