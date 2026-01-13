Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wielka stawka w Lidze Mistrzyń. Polski klub musiał wziąć rewanż. To był popis

Andrzej Klemba

Dla siatkarek PGE Budowlanych Łódź to był mecz o być albo nie być w europejskich pucharach. Choć w pierwszym secie miały ogromne problemy z Benfiką Lizbona, to wygrały go na przewagi, a w kolejnych panowały na boisku. Dzięki wygranej awansowały na trzecie miejsce w tabeli Ligi Mistrzyń i nawet jeśli z niej odpadną, zagrają o Puchar CEV.

Grupa siatkarek drużyny klubowej świętuje zdobycie punktu na boisku podczas meczu. Zawodniczki ubrane w sportowe stroje mają uniesione ręce i są otoczone kibicami na trybunach.
Siatkarki PGE Budowlanych Łodź miały powody do radościPAWEL PIOTROWSKI/400MMNewspix.pl

W grupie B szybko potwierdziło się, że poza zasięgiem Benfiki i PGE Budowlanych będą Fenerbahce oraz Igor Gorgonzola Novara. Zespołom z Portugalii i Polski została walka o trzecie miejsce, które daje grę w Pucharze CEV. Łodzianki nieoczekiwanie w Lizbonie przegrały, ale na szczęście dla nich po tie breaku. Wygrana u siebie 3:0 lub 3:1 pozwoliłaby wyprzedzić rywalki i bardzo przybliżyć do trzeciej pozycji. Trudno bowiem spodziewać się, by udało się urwać punt Włoszkom lub Turczynkom.

    Z takim właśnie nastawianiem wyszły gospodynie na rewanż z Benfiką. Pierwsza akcja to od razu blok Pauliny Damaske, ale na początku gra była punkt za punkt. Atak Rodiki Buterez i szczęśliwy as Maji Storck dały łodziankom niewielką przewagę. A po bloku Sasy Planinsec było 8:5.

    Liga Mistrzyń. Wielkie emocje od pierwszego seta

    Portugalki nie zamierzały się poddawać i próbowały odrobić straty. Kilka razy zbliżyły się na punkt, ale więcej nie zdołały osiągnąć. Za to gospodynie po dobrych akacjach odskoczyły na cztery punkty i trener Benfiki poprosił o czas. I podziałało, bo rywalki błyskawicznie wyrównały (16:16).

    Łodzianki miały spore problemy z kończeniem akcji. W decydującej fazie seta zespół z Lizbony prowadził 22:20. Tym razem szkoleniowiec PGE Budowlanych zarządził przerwę. I jego podopieczne wyrównały (23:23), a za chwilę obroniły setbola. Sytuacja się odwróciła i to Budowlane stanęły przed szansą, ale też nie wykorzystały. Udało się za drugim razem i po bloku Alicji Grabki prowadziły 1:0.

      Drugiego seta gospodynie rozpoczęły słabo (0:3), ale szybko wzięły się w garść i po ataku Damaske prowadziły 6:4. Od końcówki pierwszego seta niemal nie myliła się Stock i przewaga zaczęła rosnąć. Po zbiciu Joanny Lelonkiewicz było 14:9.

      Trener Benfiki złościł się, brał czas, ale tym razem jego zawodniczki zawodziły. Nakrzyczał na nie, a to nie pomogło, bo popełniały coraz więcej prostych błędów. Przestrzelone ataki, nieporozumienia przy rozgrywaniu i było już 19:10. Budowlane w końcu znalazły sposób do rywalki i rozbiły je w drugiej partii.

      Trzeci set przebiegał pod dyktando łodzianek, które po bloku wygrywały 8:4. Budowlane nie zwalniały tempa i powiększały przewagę. Trener Benfiki był już znacznie spokojniejszy, chociaż brał czas i próbował dotrzeć do zawodniczek. To jednak było za mało na siatkarki z Łodzi. Po kolejnym zbiciu Buterez wygrywały 20:12 i odniosły pewne zwycięstwo.

      Liga Mistrzyń
      4 kolejka
      13.01.2026
      18:00
      Zakończony
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      PGE Budowlani Łódź
      Lisboa

      Statystyki meczu

      PGE Budowlani Łódź
      3 - 0
      Lisboa
      Próby ataku
      46
      32
      Błędy przeciwnika
      18
      15
      Błędy drużyny
      15
      18
      Błędy w ataku
      7
      10
      Błędy serwisowe
      6
      4
      Asy serwisowe
      6
      1
      Kobieta w sportowym stroju reprezentacji Polski, patrząca w górę z wyrazem skupienia na twarzy, wyraźnie widoczny napis 'Polska' oraz logo sponsora na koszulce.
      Paulina DamaskeANDRZEJ IWANCZUK/REPORTERReporter
      Grupa siatkarek w sportowych strojach świętuje zdobycie punktu na boisku, okazując entuzjazm i radość, wokół widoczna publiczność i atmosfera sportowego wydarzenia.
      W składzie PGE Budowlanych Łódź pozostały reprezentantki Polski: Justyna Łysiak, Alicja Grabka i Paulina DamaskeCEV.eumateriały prasowe
