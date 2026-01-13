W grupie B szybko potwierdziło się, że poza zasięgiem Benfiki i PGE Budowlanych będą Fenerbahce oraz Igor Gorgonzola Novara. Zespołom z Portugalii i Polski została walka o trzecie miejsce, które daje grę w Pucharze CEV. Łodzianki nieoczekiwanie w Lizbonie przegrały, ale na szczęście dla nich po tie breaku. Wygrana u siebie 3:0 lub 3:1 pozwoliłaby wyprzedzić rywalki i bardzo przybliżyć do trzeciej pozycji. Trudno bowiem spodziewać się, by udało się urwać punt Włoszkom lub Turczynkom.

Z takim właśnie nastawianiem wyszły gospodynie na rewanż z Benfiką. Pierwsza akcja to od razu blok Pauliny Damaske, ale na początku gra była punkt za punkt. Atak Rodiki Buterez i szczęśliwy as Maji Storck dały łodziankom niewielką przewagę. A po bloku Sasy Planinsec było 8:5.

Liga Mistrzyń. Wielkie emocje od pierwszego seta

Portugalki nie zamierzały się poddawać i próbowały odrobić straty. Kilka razy zbliżyły się na punkt, ale więcej nie zdołały osiągnąć. Za to gospodynie po dobrych akacjach odskoczyły na cztery punkty i trener Benfiki poprosił o czas. I podziałało, bo rywalki błyskawicznie wyrównały (16:16).

Łodzianki miały spore problemy z kończeniem akcji. W decydującej fazie seta zespół z Lizbony prowadził 22:20. Tym razem szkoleniowiec PGE Budowlanych zarządził przerwę. I jego podopieczne wyrównały (23:23), a za chwilę obroniły setbola. Sytuacja się odwróciła i to Budowlane stanęły przed szansą, ale też nie wykorzystały. Udało się za drugim razem i po bloku Alicji Grabki prowadziły 1:0.

Drugiego seta gospodynie rozpoczęły słabo (0:3), ale szybko wzięły się w garść i po ataku Damaske prowadziły 6:4. Od końcówki pierwszego seta niemal nie myliła się Stock i przewaga zaczęła rosnąć. Po zbiciu Joanny Lelonkiewicz było 14:9.

Trener Benfiki złościł się, brał czas, ale tym razem jego zawodniczki zawodziły. Nakrzyczał na nie, a to nie pomogło, bo popełniały coraz więcej prostych błędów. Przestrzelone ataki, nieporozumienia przy rozgrywaniu i było już 19:10. Budowlane w końcu znalazły sposób do rywalki i rozbiły je w drugiej partii.

Trzeci set przebiegał pod dyktando łodzianek, które po bloku wygrywały 8:4. Budowlane nie zwalniały tempa i powiększały przewagę. Trener Benfiki był już znacznie spokojniejszy, chociaż brał czas i próbował dotrzeć do zawodniczek. To jednak było za mało na siatkarki z Łodzi. Po kolejnym zbiciu Buterez wygrywały 20:12 i odniosły pewne zwycięstwo.

Statystyki meczu PGE Budowlani Łódź 3 - 0 Lisboa Próby ataku 46 32 Błędy przeciwnika 18 15 Błędy drużyny 15 18 Błędy w ataku 7 10 Błędy serwisowe 6 4 Asy serwisowe 6 1

Paulina Damaske ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER Reporter

W składzie PGE Budowlanych Łódź pozostały reprezentantki Polski: Justyna Łysiak, Alicja Grabka i Paulina Damaske CEV.eu materiały prasowe

Pierwsza sesja treningowa Realu Madryt z nowym trenerem! WIDEO Associated Press © 2025 Associated Press