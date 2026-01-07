Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wicemistrzynie Polski stawiły czoła hegemonowi siatkówki. Wołosz poprowadziła do triumfu

Andrzej Klemba

Andrzej Klemba

Wicemistrzynie Polski nie miały szans w starciu z najlepszym zespołem Europy - mistrzyniami Włoch i triumfatorem Ligi Mistrzyń. Siatkarki ŁKS Commercecon przegrały z Imoco Conegliano 0:3, ale w drugm secie były blisko sprawienia niespodzianki. Zespół Joanny Wołosz jest niepokonany w europejskich pucharach, a łodzianki pozostaja bez punktu.

Zawodniczka siatkówki w czerwonym stroju z numerem 14 i licznymi reklamami na koszulce stoi na boisku sportowym, gestykuluje dłonią, w tle widoczni są inni zawodnicy i kibice.
Joanna Wołosz poprowadziła Imoco do wygranej w ŁodziPAWEL PIOTROWSKI/400MMNewspix.pl

Na papierze łodzianki były skazane na pożarcie już przed spotkaniem. Gościły bowiem hegemona kobiecej siatkówki. Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano od 2021 roku zdobywa mistrzostwo Włoch. W tym czasie trzykrotnie wygrał też Ligę Mistrzyń, a dwa razy Klubowe Mistrzostwa Świata. We wtorek w tej samej hali niewiele do powiedzenia w meczu z Fenerbahce Stambuł miało PGE Budowlani Łódź, ale w środę przepaść wydawała się jeszcze większa.

    W ŁKS zadebiutowała reprezentantka Polski Weronika Centka-Tietianiec, która pod koniec roku rozwiązała kontrakt z klubem w Turcji. To duże wzmocnienie na pozycji środkowej bloku. Pod siatką mogła zmierzyć się z byłą kadrowiczką Joanna Wołosz, która dwa lata temu zakończyła karierę reprezentacyjną.

    I przewagę w umiejętnościach było widać od samego początku. Bardzo szybko, bo już po ataku na 4:0 Isabelle Haak trener ŁKS poprosił o czas. Włoszki bez problemów podbijały ataki rywalek, a same zbijały z dużą mocą. Czas jednak podziałał, bo to łodzianki zdobyły cztery punkty z rzędu i był remis.

      Szybko jednak wszystko wróciło "do normy". Po kiwce Haak Imoco wygrywało 11:7. A po bloku Sarah Fahr przewaga urosła do sześciu punktów. Trener gości szybko zaczął robić zmiany i do kwadratu rezerwowych trafiła m. in. Wołosz. Nie miało to większego wpływu na wynik, a pierwszego seta Włoszki wygrały do 14.

      Liga Mistrzyń - ŁKS postraszył Imoco

      Początek drugiej partii był wyrównany, a po asie Fayad ŁKS nawet wygrywał. Zacięta walka trwała do wyniku 7:7. Wtedy dwa asy posłała Matilde Munarini i trener Adrian Chyliński poprosił o czas. Wskazówki podziałały i za chwilę znów był remis.

        Od połowy drugiej partii Włoszki zaczęły powoli budować przewagę. Najpierw to były tyłko dwa punkty, ale ŁKS to odrobił. W decydującej fazie seta po błędzie dotknięcia siatki Imoco wygrywało 21:18, ale łodzianki znów wyrównały. Ostatnie piłki należały jednak do Włoszek, a kibice nagrodzili gospodynie za ambitną walkę.

        W trzecim secie siatkarki z Włoch od początku grały dobrze i szybko wypracowały cztery punkty przewagi (9:5). Tym razem ŁKS nie znalazł już sposobu, by odrobić straty. I już przy wyniku 16:9 trener Imoco dokonał podwójnej zmiany i dał odpocząć Wołosz. Mimo tego Włoszki wysoko wygrały.

        ŁKS Commercecon - Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano 0:3 (14:25, 23:25, 13:25)

        ŁKS: Obiała, Gajer, Szczyrba, Brambilla, Centka-Tietianiec, Fayad oraz Bidias (libero), Kowalczyk

        Imoco: Wołosz, Haak, Ting, Daalderop, Chrichella, Fahr oraz De Gennaro (libero), Adigwe, Ewert

        Liga Mistrzyń
        3 kolejka
        07.01.2026
        18:00
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Składy drużyn

        ŁKS Commercecon Łódź
        Imoco Conegliano

        Statystyki meczu

        ŁKS Commercecon Łódź
        0 - 3
        Imoco Conegliano
        Próby ataku
        31
        44
        Błędy przeciwnika
        13
        18
        Błędy drużyny
        18
        12
        Błędy w ataku
        7
        4
        Błędy serwisowe
        8
        6
        Asy serwisowe
        4
        5

        Dwie siatkarki reprezentacji Polski w trakcie meczu, ubrane w oficjalne stroje sportowe, wymieniające się gestami i emocjami na boisku, w tle widoczne siatka i rozmyta publiczność.
        Polskie siatkarki szykują się do walki o medal Ligi Narodówvolleyballworld.commateriały prasowe
        Zawodniczka w żółtej koszulce podbija piłkę podczas meczu siatkówki, druga siatkarka w czerwonym stroju po drugiej stronie siatki skupiona na akcji, widoczne boisko z wyraźnie oznaczonymi liniami i kolorowym tłem.
        Joanna Wołoszlegavolleyfemminile.itmateriały prasowe
        Dwie zawodniczki siatkarskie w czarnych strojach zespołu obchodzą ważny moment podczas meczu, jedna z nich unosi pięść w geście zwycięstwa lub radości, w tle widoczna jest publiczność skupiona na trybunach.
        Joanna Wołosz w barwach Imoco ConeglianoCEV.eumateriały prasowe
        Zeren SK - Dresdner SC. Skrót meczuPolsat Sport
