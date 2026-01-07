Na papierze łodzianki były skazane na pożarcie już przed spotkaniem. Gościły bowiem hegemona kobiecej siatkówki. Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano od 2021 roku zdobywa mistrzostwo Włoch. W tym czasie trzykrotnie wygrał też Ligę Mistrzyń, a dwa razy Klubowe Mistrzostwa Świata. We wtorek w tej samej hali niewiele do powiedzenia w meczu z Fenerbahce Stambuł miało PGE Budowlani Łódź, ale w środę przepaść wydawała się jeszcze większa.

W ŁKS zadebiutowała reprezentantka Polski Weronika Centka-Tietianiec, która pod koniec roku rozwiązała kontrakt z klubem w Turcji. To duże wzmocnienie na pozycji środkowej bloku. Pod siatką mogła zmierzyć się z byłą kadrowiczką Joanna Wołosz, która dwa lata temu zakończyła karierę reprezentacyjną.

I przewagę w umiejętnościach było widać od samego początku. Bardzo szybko, bo już po ataku na 4:0 Isabelle Haak trener ŁKS poprosił o czas. Włoszki bez problemów podbijały ataki rywalek, a same zbijały z dużą mocą. Czas jednak podziałał, bo to łodzianki zdobyły cztery punkty z rzędu i był remis.

Szybko jednak wszystko wróciło "do normy". Po kiwce Haak Imoco wygrywało 11:7. A po bloku Sarah Fahr przewaga urosła do sześciu punktów. Trener gości szybko zaczął robić zmiany i do kwadratu rezerwowych trafiła m. in. Wołosz. Nie miało to większego wpływu na wynik, a pierwszego seta Włoszki wygrały do 14.

Liga Mistrzyń - ŁKS postraszył Imoco

Początek drugiej partii był wyrównany, a po asie Fayad ŁKS nawet wygrywał. Zacięta walka trwała do wyniku 7:7. Wtedy dwa asy posłała Matilde Munarini i trener Adrian Chyliński poprosił o czas. Wskazówki podziałały i za chwilę znów był remis.

Od połowy drugiej partii Włoszki zaczęły powoli budować przewagę. Najpierw to były tyłko dwa punkty, ale ŁKS to odrobił. W decydującej fazie seta po błędzie dotknięcia siatki Imoco wygrywało 21:18, ale łodzianki znów wyrównały. Ostatnie piłki należały jednak do Włoszek, a kibice nagrodzili gospodynie za ambitną walkę.

W trzecim secie siatkarki z Włoch od początku grały dobrze i szybko wypracowały cztery punkty przewagi (9:5). Tym razem ŁKS nie znalazł już sposobu, by odrobić straty. I już przy wyniku 16:9 trener Imoco dokonał podwójnej zmiany i dał odpocząć Wołosz. Mimo tego Włoszki wysoko wygrały.

ŁKS Commercecon - Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano 0:3 (14:25, 23:25, 13:25)

ŁKS: Obiała, Gajer, Szczyrba, Brambilla, Centka-Tietianiec, Fayad oraz Bidias (libero), Kowalczyk

Imoco: Wołosz, Haak, Ting, Daalderop, Chrichella, Fahr oraz De Gennaro (libero), Adigwe, Ewert

Statystyki meczu ŁKS Commercecon Łódź 0 - 3 Imoco Conegliano Próby ataku 31 44 Błędy przeciwnika 13 18 Błędy drużyny 18 12 Błędy w ataku 7 4 Błędy serwisowe 8 6 Asy serwisowe 4 5

Polskie siatkarki szykują się do walki o medal Ligi Narodów volleyballworld.com materiały prasowe

Joanna Wołosz legavolleyfemminile.it materiały prasowe

Joanna Wołosz w barwach Imoco Conegliano CEV.eu materiały prasowe

Zeren SK - Dresdner SC. Skrót meczu Polsat Sport