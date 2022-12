Rzeszowianki w poprzednim sezonie dotarły do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń i przegrały dopiero z jej przyszłym triumfatorem. W tym sezonie znów chcą walczyć z najlepszymi. Do tego potrzeba zwycięstw - choćby takich jak to na inaugurację. Polski zespół był lepszy w najważniejszych momentach, również dzięki dobrze reagującemu trenerowi.