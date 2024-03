To mogło źle się skończyć. Strach w oczach polskiej siatkarki, rywalka na łopatkach

Niepokojące zdarzenia rozegrały się w drugim secie meczu w Mediolanie . Allianz Vero Volley wygrał pierwszą partię rewanżowego ćwierćfinału siatkarskiej Ligi Mistrzyń, teraz prowadził 9:6 i był na najlepszej drodze do czołowej czwórki rozgrywek.

Aleksandra Gryka atakowała z prawej strony siatki. Miriam Sylla skoczyła do bloku. Wylądowała jednak bardzo niefortunnie, w pobliżu nóg rozpędzonej Polki. Włoszka nie utrzymała równowagi, padła na boisko i przetoczyła się pod trzęsącą się siatką na stronę polskiego zespołu. Padła na łopatki i się nie podnosiła.

Wszystko wyglądało groźnie, do siatkarki natychmiast podbiegł fizjoterapeuta Vero Volley. Telewizyjne kamery pokazywały w tym czasie również zbliżenia Gryki. 24-letnia siatkarka wyglądała na wyraźnie przestraszoną losami rywalki, łapała się za głowę . Na to, że polska środkowa zepsuła atak i punkt zdobyły Włoszki, nikt nie zwracał uwagi.

Skończy się na strachu? Miriam Sylla nie wróciła do gry

Sylla kilka chwil spędziła na plecach, leżąc na boisku. W końcu jednak podniosła się z niego i zeszła o własnych siłach. Kiedy już nieco spokojniejsza Gryka podała jej rękę, Włoszka odwzajemniła uśmiech. Po chwili, już przy ławce dla rezerwowych, Sylla obejrzała dokładnie swoje biodro. To jego dotyczył problem, ale wygląda na to, że może skończyć się na strachu i skaleczeniu, bez poważnego urazu. Mimo wszystko Włoszkę zastąpiła Helena Cazaute, Sylla nie wróciła już w tym meczu do gry.