Po porażce 0:3 w pierwszym meczu ŁKS musiał walczyć o pełną pulę. Siatkarki z Łodzi nie wystraszyły się utytułowanych rywalek i stoczyły z nimi wyrównaną batalię . W decydujących momentach to gwiazdy z Turcji, które przed rokiem wygrały Ligę Mistrzów, zachowały więcej zimnej krwi.

Chodź łodzianki przegrały pierwsze spotkanie w trzech setach, na rewanż wyszły ze sporą wiarą we własne możliwości. Miały ku temu podstawy - w niedzielę w dobrym stylu pokonały w Tauron Lidze Developres Bella Dolinę Rzeszów i wróciły na pozycję lidera tabeli.

ŁKS doprowadził do zaciętej końcówki. W niej drużyna ze Stambułu przełamała jednak łodzianki, bo w ważnych momentach akcje kończyła Paola Egonu . Włoszka spisała się jeszcze lepiej niż rywalki, zdobywając osiem punktów. To po jej zbiciu VakifBank miał piłkę setową. I już pierwszą wykorzystał - Diouf zaatakowała w aut, Turczynki wygrały 25:23 .

Szalona pogoń ŁKS-u nie przyniosła skutku. VakifBank w ćwierćfinale

Po przegranym secie łodzianki nie miały już miejsca na potknięcie. By awansować do ćwierćfinału, potrzebowały wygranej 3:1 . Na początku drugiej partii lepiej radziły sobie jednak gospodynie, które szybko odskoczyły na trzy punkty. Trener ŁKS-u Alessandro Chiappini poprosił o przerwę, ale straty jego drużyny rosły. Gdy siatkarki ze Stambułu zatrzymały blokiem Aleksandrę Grykę , prowadziły już 13:7.

Wydawało się, że siatkarki ze Stambułu spokojnie zmierzają do wygranej - prowadziły już 23:19. Ale po chwili świetnie zaczął funkcjonować łódzki blok. Dobrze serwowała też Roberta, łodzianki obroniły serię piłek setowych i same miały szansę na zakończenie partii. Ostatecznie jednak to zespół z Turcji cieszył się z wygranej. W decydującym momencie Julita Piasecka nie poradziła sobie z przyjęciem zagrywki Buket Gulubay. VakigBank wygrał 28:26.