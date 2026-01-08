Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świat huczy po decyzji Polski ws. Rosjanki. Media piszą o proteście

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Decyzja Polski, która nie wpuściła na mecz Ligi Mistrzyń rosyjskiej siatkarki Ariny Fiedorowcewej, została dostrzeżona w siatkarskim świecie. O sytuacji z meczu PGE Budowlanych Łódź z Fenerbahce Stambuł piszą media z kilku krajów. Szerokim echem odbił się także gest Edy Erdem, kapitan Fenerbahce, z pomeczowego wywiadu. Turcy piszą wprost: w ten sposób siatkarka zaprotestowała przeciwko decyzji ws. Fiedorowcewej.

Drużyna siatkówki kobiet stoi w szeregu na boisku, trzymając się za ręce, przed nimi leży flaga Rosji, a w rogu widoczne jest przybliżenie twarzy zawodniczki udzielającej wywiadu.
Eda Erdem wsparła Arinę Fiedorowcewą, Rosjankę, która nie otrzymała pozwolenia na wjazd do PolskiCEV.eu / screen Polsat Sportmateriały prasowe

Mecz PGE Budowlanych Łódź z Fenerbahce Stambuł nie przyniósł wielkich emocji. Zespół z Turcji, jeden z faworytów Ligi Mistrzów, nie miał problemów z pokonaniem polskiej drużyny na jej terenie i zwyciężył w trzech setach.

Głośniej niż o samym meczu jest jednak o decyzji w sprawie Ariny Fiedorowcewej. Niespełna 22-letnia przyjmująca jest jedną z gwiazd Fenerbahce. Pochodzi jednak z Rosji, zadebiutowała już w reprezentacji kraju. I Polska zamknęła przed nią drzwi - w związku z agresją na Ukrainę nie zamierza bowiem gościć rosyjskich sportowców.

Mimo starań siatkarki i jej klubu, Fiedorowcewa nie otrzymała wizy na wjazd do Polski. Tej decyzji przyklasnęły media w Ukrainie. O sprawie rozpisują się jednak również dziennikarze z innych krajów, m.in. Włoch i Brazylii. Sprawa odżyła w obliczu pomeczowego gestu Edy Erdem, kapitan Fenerbahce.

Siatkarka z Turcji z mocnym wsparciem dla Rosjanki. Świat już komentuje

Środkowa, która w tym roku skończy 39 lat, do pomeczowego wywiadu przed kamerą Polsatu Sport stanęła bowiem z lalką.

To Barbie, to nasza Arina. Nie mogła tu z nami być z powodu kłopotów z wizą. Chciałam ją w ten sposób upamiętnić. Kochamy cię Arino!
stwierdziła siatkarka.

Gest Erdem błyskawicznie podchwyciły rosyjskie media. Portal sport.ru pisze o wsparciu, jakiego Turczynka udzieliła Rosjance po tym, jak "polskie władze odmówiły Fiodorowcewej wizy, uniemożliwiając jej udział w meczu".

Zobacz również:

Donald Tusk, Arina Fiedorowcewa
Siatkówka

Wściekłość w Rosji po decyzji Polski. Chcą dla nas takiej kary. "Nadszedł czas"

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

    Z Rosji już wcześniej płynęły zresztą głosy oburzenia na decyzję Polski ws. ich młodej gwiazdy.

    "Odmowa wydania sportowcowi wizy na udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów narusza zasady uczciwej rywalizacji sportowej i jest przejawem braku szacunku nie tylko wobec sportowca i Fenerbahce, ale także wobec całej Turcji. Najwyraźniej u niektórych działaczy odruchy antyrosyjskie biorą górę nad zdrowym rozsądkiem" - grzmiała Jekaterina Fiedorowcewa, matka i agentka siatkarki.

    Liga Mistrzyń siatkarek. Turcy piszą o proteście

    Co ciekawe, decyzję Polski skrytykowali również Włosi. Dziennikarze ivolleymagazine.it twierdzą, że takie sytuacje faworyzują polskie drużyny w meczach u siebie.

    "Podczas gdy dyplomacja sportowa walczy o przywrócenie rosyjskim sportowcom statusu neutralnych, krajowe polityki wizowe de facto tworzą dyskryminację między sportowcami tej samej narodowości, opartą nie na talencie, a na pozwoleniach na pobyt" - twierdzi portal.

    O decyzji Polski pisały także media w Turcji. Tamtejszy portal voleybolplus.com poszedł dalej w interpretacji przywołanego gestu Erdem z pomeczowego wywiadu. Przy opisie całej sytuacji tureccy dziennikarze stwierdzili wprost: "Eda Erdem protestuje w sprawie Ariny".

    Sprawę komentuje się w wielu krajach, ale Fenerbahce na braku Fiedorowcewej nie ucierpiało. Po trzech meczach przewodzi tabeli grupy B z kompletem zwycięstw, zespół nie przegrał jeszcze nawet seta. PGE Budowlani są na ostatnim, czwartym miejscu.

    Zobacz również:

    Siatkarze PGE Projektu Warszawa mieli problemy we Francji
    Liga Mistrzów

    Przykra niespodzianka w Lidze Mistrzów. Polscy siatkarze zaskoczeni, nie tak to miało wyglądać

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb
      Agnieszka Korneluk: Budowlane walczyły i szczególnie w drugim secie miałyśmy z nimi problemy. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Zawodniczka siatkarska w stroju zespołu siedzi na boisku, trzymając wyprostowane nogi przed sobą, na jej twarzy widoczny jest wyraz zmęczenia lub rozczarowania, w tle rozmazana ławka oraz napisy reklamowe.
      Arina Fiedorowcewa nie zagrała w PolsceCEV.eumateriały prasowe
      Arina Fiedorowcewa
      Arina FiedorowcewaYAGIZ GURTUGAFP
      Zawodniczki drużyny siatkarskiej w żółto-granatowych strojach celebrują zdobycie punktu, na pierwszym planie widać ich energiczne gesty i skupienie, w tle widoczna publiczność oraz sztab szkoleniowy.
      Arina Fiedorowcewa w barwach FenerbahceCEV.eumateriały prasowe

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja