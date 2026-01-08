Świat huczy po decyzji Polski ws. Rosjanki. Media piszą o proteście

Mecz PGE Budowlanych Łódź z Fenerbahce Stambuł nie przyniósł wielkich emocji. Zespół z Turcji, jeden z faworytów Ligi Mistrzów, nie miał problemów z pokonaniem polskiej drużyny na jej terenie i zwyciężył w trzech setach.

Głośniej niż o samym meczu jest jednak o decyzji w sprawie Ariny Fiedorowcewej. Niespełna 22-letnia przyjmująca jest jedną z gwiazd Fenerbahce. Pochodzi jednak z Rosji, zadebiutowała już w reprezentacji kraju. I Polska zamknęła przed nią drzwi - w związku z agresją na Ukrainę nie zamierza bowiem gościć rosyjskich sportowców.

Mimo starań siatkarki i jej klubu, Fiedorowcewa nie otrzymała wizy na wjazd do Polski. Tej decyzji przyklasnęły media w Ukrainie. O sprawie rozpisują się jednak również dziennikarze z innych krajów, m.in. Włoch i Brazylii. Sprawa odżyła w obliczu pomeczowego gestu Edy Erdem, kapitan Fenerbahce.

Siatkarka z Turcji z mocnym wsparciem dla Rosjanki. Świat już komentuje

Środkowa, która w tym roku skończy 39 lat, do pomeczowego wywiadu przed kamerą Polsatu Sport stanęła bowiem z lalką.

To Barbie, to nasza Arina. Nie mogła tu z nami być z powodu kłopotów z wizą. Chciałam ją w ten sposób upamiętnić. Kochamy cię Arino!

Gest Erdem błyskawicznie podchwyciły rosyjskie media. Portal sport.ru pisze o wsparciu, jakiego Turczynka udzieliła Rosjance po tym, jak "polskie władze odmówiły Fiodorowcewej wizy, uniemożliwiając jej udział w meczu".

Z Rosji już wcześniej płynęły zresztą głosy oburzenia na decyzję Polski ws. ich młodej gwiazdy.

"Odmowa wydania sportowcowi wizy na udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów narusza zasady uczciwej rywalizacji sportowej i jest przejawem braku szacunku nie tylko wobec sportowca i Fenerbahce, ale także wobec całej Turcji. Najwyraźniej u niektórych działaczy odruchy antyrosyjskie biorą górę nad zdrowym rozsądkiem" - grzmiała Jekaterina Fiedorowcewa, matka i agentka siatkarki.

Liga Mistrzyń siatkarek. Turcy piszą o proteście

Co ciekawe, decyzję Polski skrytykowali również Włosi. Dziennikarze ivolleymagazine.it twierdzą, że takie sytuacje faworyzują polskie drużyny w meczach u siebie.

"Podczas gdy dyplomacja sportowa walczy o przywrócenie rosyjskim sportowcom statusu neutralnych, krajowe polityki wizowe de facto tworzą dyskryminację między sportowcami tej samej narodowości, opartą nie na talencie, a na pozwoleniach na pobyt" - twierdzi portal.

O decyzji Polski pisały także media w Turcji. Tamtejszy portal voleybolplus.com poszedł dalej w interpretacji przywołanego gestu Erdem z pomeczowego wywiadu. Przy opisie całej sytuacji tureccy dziennikarze stwierdzili wprost: "Eda Erdem protestuje w sprawie Ariny".

Sprawę komentuje się w wielu krajach, ale Fenerbahce na braku Fiedorowcewej nie ucierpiało. Po trzech meczach przewodzi tabeli grupy B z kompletem zwycięstw, zespół nie przegrał jeszcze nawet seta. PGE Budowlani są na ostatnim, czwartym miejscu.

Agnieszka Korneluk: Budowlane walczyły i szczególnie w drugim secie miałyśmy z nimi problemy. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Arina Fiedorowcewa nie zagrała w Polsce CEV.eu materiały prasowe

Arina Fiedorowcewa YAGIZ GURTUG AFP

Arina Fiedorowcewa w barwach Fenerbahce CEV.eu materiały prasowe