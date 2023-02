Siatkarska Liga Mistrzyń. Developres przegrywa w pierwszym meczu

Wczoraj do walki w barażach przystąpiły siatkarki ŁKS-u Łódź i Chemika Police . Zawodniczki ŁKS-u niestety zdecydowanie uległy naszpikowanemu gwiazdami zespołowi Vakfibank Stambuł . Z kolei Chemik po zaciętej rywalizacji przegrał 2:3 z innym tureckim klubem - Fenerbahce . Dziś we francuskim Le Cannet, wicemistrzynie Polski - Developres Bella Dolina Rzeszów zmierzyły się z tamtejszym Volero .

Drużyna z Podkarpacia zajmuje aktualnie pierwsze miejsce w Plus Lidze - plasując się dwa punkty nad wspomnianym Łódzkim Klubem Sportowym, - a w weekend pokonała 3:1 Radomkę Lotnisko Radom .

Awans do najlepszej szesnastki Ligi Mistrzyń Developres wywalczył sobie za sprawą zajęcia drugiego miejsca w grupie A, w której okazał się gorszy jedynie od włoskiego Imoco Conegliano . W tej fazie rozgrywek los skojarzył siatkarki polskiego klubu z Volero Le Cannet , plasującym się obecnie na szóstym miejscu w tabeli ligi francuskiej .

Zmarnowana szansa w drugim secie

Druga odsłona nie zaczęła się obiecująco, za sprawą błędu serwisowego wicemistrzyń Polski, a chwilę później kolejnego asa po stronie Francuzek. Kiedy już podopieczne Antigi zbliżały się do siatkarek Volero, te ponownie, szybko powiększały przewagę. Rzeszowianki były jednak nieustępliwie i udało im się doprowadzić do stanu 18-18. Od tego czasu zaczęła się zacięta walka do samego końca. Developres miał dwie piłki setowe, które gospodynie skutecznie wybroniły i ostatecznie także w drugim secie musiał uznać wyższość rywalek, które zwyciężyły 29-27.