Fiedorowcewa to jedna z największych gwiazd rosyjskiej siatkówki. Karierę rozpoczęła w Dynamo Kazań, a w 2021 roku jeszcze przed wybuchem wojny opuściła kraj i związała się z Fenerbahce Stambuł. Rosyjska zawodniczka z tureckim zespołem sięgnęła po mistrzostwo kraju w 2023 i 2024 roku.

Fenerbahce to jeden z głównych faworytów do wygrania Ligi Mistrzyń. Pokonał bez większych problemów Igor Gorgonzola Novara i Benfikę Lizbona. I nie stracił nawet seta. Fiedorowcewa w tych meczach zdobyła 39 punktów.

W trzeciej kolejce turecki klub przyjechał do Łodzi. I jeszcze przed wylotem napotkał poważne problemy. W związku z agresją Rosji na Ukrainę Polska stoi po stronie wschodniego sąsiada i nie zamierza gościć rosyjskich sportowców. Fenerbahce próbowało uzyskać wizę dla Fiedorowcewej, ale bezskutecznie.

Liga Mistrzyń. Fiedorcewa nie dostała wizy

W końcu klub ze Stambułu się poddał i wydał oficjalny komunikat. "Arina Fiedorowcewa nie będzie mogła dołączyć do drużyny podczas meczu przeciwko PGE Budowlani Łódź. Ze względu na ograniczenia nałożone przez Polskę na obywateli Rosji, jej wniosek o wizę Schengen został złożony za pośrednictwem innego kraju europejskiego; jednakże (…) został odrzucony. Obecna wiza wygasła z końcem roku i nie było możliwości złożenia nowego wniosku wizowego za pośrednictwem innego kraju. W związku z tym nie będzie mogła wziąć udziału w meczu."

Brak Fiedorowcewej to spore osłabienie Fenerbahce, ale turecki zespół i tak pozostaje zdecydowanym faworytem spotkanie. PGE Budowlane przegrały wcześniej z Igor Gorgonzola i Benfiką.

Arina Fiedorowcewa może nie zagrać w Polsce Burak Basturk AFP

Arina Fiedorowcewa chciałaby zagrać w Polsce. Pojawił się problem wizowy YAGIZ GURTUG AFP

Czy PlusLiga powinna być powiększona? Polsat Sport