Rosyjska gwiazda planowała zagrać w Polsce. Jest oficjalny komunikat klubu
W trzeciej kolejce Ligi Mistrzyń PGE Budowlani Łódź podejmą we wtorek (godz. 18, transmisja Polsat Sport 2) faworyzowane Fenerbahce Stambuł. Turecki zespół zagra osłabiony brakiem Ariny Fiedorowcewej. 22-letnia siatkarka odczuła na własnej skórze agresję Rosji na Ukrainę - nie dostała bowiem wizy na wjazd do Polski.
Fiedorowcewa to jedna z największych gwiazd rosyjskiej siatkówki. Karierę rozpoczęła w Dynamo Kazań, a w 2021 roku jeszcze przed wybuchem wojny opuściła kraj i związała się z Fenerbahce Stambuł. Rosyjska zawodniczka z tureckim zespołem sięgnęła po mistrzostwo kraju w 2023 i 2024 roku.
Fenerbahce to jeden z głównych faworytów do wygrania Ligi Mistrzyń. Pokonał bez większych problemów Igor Gorgonzola Novara i Benfikę Lizbona. I nie stracił nawet seta. Fiedorowcewa w tych meczach zdobyła 39 punktów.
W trzeciej kolejce turecki klub przyjechał do Łodzi. I jeszcze przed wylotem napotkał poważne problemy. W związku z agresją Rosji na Ukrainę Polska stoi po stronie wschodniego sąsiada i nie zamierza gościć rosyjskich sportowców. Fenerbahce próbowało uzyskać wizę dla Fiedorowcewej, ale bezskutecznie.
Liga Mistrzyń. Fiedorcewa nie dostała wizy
W końcu klub ze Stambułu się poddał i wydał oficjalny komunikat. "Arina Fiedorowcewa nie będzie mogła dołączyć do drużyny podczas meczu przeciwko PGE Budowlani Łódź. Ze względu na ograniczenia nałożone przez Polskę na obywateli Rosji, jej wniosek o wizę Schengen został złożony za pośrednictwem innego kraju europejskiego; jednakże (…) został odrzucony. Obecna wiza wygasła z końcem roku i nie było możliwości złożenia nowego wniosku wizowego za pośrednictwem innego kraju. W związku z tym nie będzie mogła wziąć udziału w meczu."
Brak Fiedorowcewej to spore osłabienie Fenerbahce, ale turecki zespół i tak pozostaje zdecydowanym faworytem spotkanie. PGE Budowlane przegrały wcześniej z Igor Gorgonzola i Benfiką.