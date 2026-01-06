Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rosyjska gwiazda planowała zagrać w Polsce. Jest oficjalny komunikat klubu

Andrzej Klemba

Andrzej Klemba

W trzeciej kolejce Ligi Mistrzyń PGE Budowlani Łódź podejmą we wtorek (godz. 18, transmisja Polsat Sport 2) faworyzowane Fenerbahce Stambuł. Turecki zespół zagra osłabiony brakiem Ariny Fiedorowcewej. 22-letnia siatkarka odczuła na własnej skórze agresję Rosji na Ukrainę - nie dostała bowiem wizy na wjazd do Polski.

Zawodniczka siatkarska w stroju zespołu siedzi na boisku, trzymając wyprostowane nogi przed sobą, na jej twarzy widoczny jest wyraz zmęczenia lub rozczarowania, w tle rozmazana ławka oraz napisy reklamowe.
Arina Fiedorowcewa nie zagra w Polsce CEV.eumateriały prasowe

Fiedorowcewa to jedna z największych gwiazd rosyjskiej siatkówki. Karierę rozpoczęła w Dynamo Kazań, a w 2021 roku jeszcze przed wybuchem wojny opuściła kraj i związała się z Fenerbahce Stambuł. Rosyjska zawodniczka z tureckim zespołem sięgnęła po mistrzostwo kraju w 2023 i 2024 roku.

Fenerbahce to jeden z głównych faworytów do wygrania Ligi Mistrzyń. Pokonał bez większych problemów Igor Gorgonzola Novara i Benfikę Lizbona. I nie stracił nawet seta. Fiedorowcewa w tych meczach zdobyła 39 punktów.

Zobacz również:

Joanna Lelonkiewicz
Ekstraklasa Kobiet

Libero trafiła do szpitala, koleżanki zagrały dla niej. Wielkie emocje w derbach Łodzi

Andrzej Klemba
Andrzej Klemba

    W trzeciej kolejce turecki klub przyjechał do Łodzi. I jeszcze przed wylotem napotkał poważne problemy. W związku z agresją Rosji na Ukrainę Polska stoi po stronie wschodniego sąsiada i nie zamierza gościć rosyjskich sportowców. Fenerbahce próbowało uzyskać wizę dla Fiedorowcewej, ale bezskutecznie.

    Liga Mistrzyń. Fiedorcewa nie dostała wizy

    W końcu klub ze Stambułu się poddał i wydał oficjalny komunikat. "Arina Fiedorowcewa nie będzie mogła dołączyć do drużyny podczas meczu przeciwko PGE Budowlani Łódź. Ze względu na ograniczenia nałożone przez Polskę na obywateli Rosji, jej wniosek o wizę Schengen został złożony za pośrednictwem innego kraju europejskiego; jednakże (…) został odrzucony. Obecna wiza wygasła z końcem roku i nie było możliwości złożenia nowego wniosku wizowego za pośrednictwem innego kraju. W związku z tym nie będzie mogła wziąć udziału w meczu."

    Zobacz również:

    Osman Bukari
    Ekstraklasa

    Wiadomo, co z przylotem najdroższego piłkarza w historii Ekstraklasy. Klub potwierdza

    Andrzej Klemba
    Andrzej Klemba

      Brak Fiedorowcewej to spore osłabienie Fenerbahce, ale turecki zespół i tak pozostaje zdecydowanym faworytem spotkanie. PGE Budowlane przegrały wcześniej z Igor Gorgonzola i Benfiką.

      Zobacz również:

      Dwie siatkarki w żółto-niebieskich strojach drużynowych stojące po tej samej stronie siatki, prowadzą rozmowę podczas meczu siatkówki w hali sportowej.
      Arina Fiedorowcewa może nie zagrać w PolsceBurak BasturkAFP
      Zadowolona sportsmenka ubrana w żółtą koszulkę trzyma dużą złotą statuetkę oraz medal, w tle widać fragmenty dekoracji i innych osób podczas świętowania wygranej w hali sportowej.
      Arina Fiedorowcewa chciałaby zagrać w Polsce. Pojawił się problem wizowyYAGIZ GURTUGAFP
      Czy PlusLiga powinna być powiększona?Polsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja