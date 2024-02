Alessandro Chiappini, trener ŁKS-u Commercecon, we Włoszech wstawił do szóstki Julitę Piasecką, która pomogła nieco ustabilizować grę mistrzyń Polski w pierwszym meczu. Ale i 21-letnia przyjmująca nie zdobyła punktu w dwóch pierwszych atakach. Włoszki grały zaś z dużą swobodą. Kiedy na chwilę zacięły się w ofensywie, ich przewaga zmalała do trzech punktów. Ale to był tylko moment. Po łódzkiej stronie nieźle funkcjonowały ataki ze środka, tyle że przez nie najlepsze przyjęcie przyjezdne rzadko mogły sobie na to pozwolić.