Przewaga rosła w zastraszającym tempie. Polskie siatkarki za burtą LM, wystarczyły 43 minuty

Niespodzianki nie było - PGE Rysice Rzeszów pożegnały się z siatkarską Ligą Mistrzyń. Drużyna, którą prowadzi Stephane Antiga, nie miała szans w starciu z VakifBankiem Stambuł. Obrończynie tytułu przed własną publicznością błyskawicznie wygrały potrzebne im do awansu dwa sety i rozstrzygnęły sprawę awansu do ćwierćfinału. Wicemistrzynie Polski doszły do głosu dopiero później, ale mimo dużej przewagi nie były w stanie wygrać choćby seta.