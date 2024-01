PGE Rysice do środy w tym sezonie Ligi Mistrzyń przegrały tylko z Prosecco Doc Imoco Conegliano , które rozstawia grupowych rywali po kątach. Wygrana w Niemczech mogła zapewnić rzeszowiankom co najmniej grę w barażach o ćwierćfinał. Porażka sprawia, że ich sytuacja w tabeli stała się dużo trudniejsza - wciąż grozi im odpadnięcie z rozgrywek.

Początek spotkania był wyrównany, ale na dwa punkty odskoczyły Niemki. Siatkarki z Rzeszowa wyrównały, gdy w końcu udało im się "złapać" rywalki blokiem. Od początku dobrze w ataku spisywała się środkowa Weronika Centka , do której często zagrywała piłki Katarzyna Wenerska . Po dobrej serii przyjezdnych PGE Rysice prowadziły już 16:12.

Później jednak nie ustrzegły się błędów, przewaga spadła do punktu. Przed ostatnimi piłkami partii znów przypomniał jednak o sobie rzeszowski blok . Najpierw punkt zdobyła nim Magdalena Jurczyk , potem Gabriela Orvosova . PGE Rysice prowadziły już 22:17. Ostatecznie wygrały 25:21.

Rzeszowianki najpierw odrobiły straty, później pogoń się nie udała

Wówczas jednak rzeszowianki wygrały siedem akcji z rzędu. Dobrze zagrywała Jurczyk, przy siatce dominowały Centka i Orvosova . W końcu ataki na lewym skrzydle zaczęła też kończyć Amanda Coneo . Kolumbijka dodała do tego punkt zagrywką i PGE Rysice prowadziły 20:16. Po chwili punkt blokiem zdobyła jeszcze Wenerska. Druga część partii przebiegała pod dyktando przyjezdnych, które wygrały 25:20.

Liga Mistrzyń siatkarek. Gra PGE Rysic Rzeszów się posypała

Początek czwartej partii to ofensywa Niemek, przy której jednak pojawiały się błędy. A to atak w aut, a to dotknięcie siatki - dzięki temu rzeszowianki cały czas utrzymywały się blisko. Ale po chwili i tak musiały odrabiać cztery punkty straty, a Antiga był coraz bardziej podenerwowany. Jego siatkarki miały coraz większe problemy w ataku - na skrzydle na wysokim poziomie grała jedynie Kalandadze. Różnica między obiema drużynami była coraz większa. Rzeszowianki łatwo i szybko przegrywały akcje, korzyści przestała im przynosić zagrywka. Skończyło się wysoką porażką 14:25.