Polskie siatkarki zagrają w Lidze Mistrzyń! Rywalki nie miały szans

Drużyna PGE Grot Budowlanych Łódź pierwszy krok ku fazie grupowej Ligi Mistrzyń postawiła przed tygodniem, wygrywając w trzech setach w Czarnogórze. Później zespół prowadzony przez trenera Macieja Biernata potwierdził wysoką formę w TAURON Lidze, wygrywając za trzy punkty z Energą MKS Kalisz. We wtorek bez większych problemów przypieczętował z kolei grę w europejskich pucharach przez co najmniej kilka najbliższych tygodni .

Łodzianki przystępowały do spotkania w roli wyraźnych faworytek. Początek meczu okazał się jednak dla nich trudny . To rywalki prowadziły dwoma, trzema punktami. Dopiero przy stanie 11:10 gospodynie objęły prowadzenie. I w drugiej części seta zaczęła się zarysowywać przewaga PGE Grot Budowlanych. Z lewej strony kontratak wykończyła Karolina Drużkowska , rywalki zaatakowały w antenkę, i przed końcówką polski zespół miał trzy punkty zapasu nad przyjezdnymi. A w niej łodzianki poradziły sobie bez problemów, wygrywając 25:19.

Liga Mistrzyń. PGE Grot Budowlani Łódź z awansem już po dwóch setach

W drugiej partii gospodynie nie miały już takich kłopotów. Tym razem od początku kontrolowały grę, prowadząc dwoma, trzema punktami. Przy stanie 11:8 trener przyjezdnych Srdjan Crnojacki poprosił o przerwę. Wkrótce wykorzystał drugą, niczego to jednak nie zmieniło. Jego podopieczne psuły sporo zagrywek, a po stronie gospodyń było więcej spokoju i siatkarskiej jakości . Skończyło się wygraną 25:20, którą przypieczętował as serwisowy Terry Enweonwu .

Ale to nie był jeszcze koniec emocji. Wkrótce przewaga łodzianek zmalała bowiem do zaledwie punktu. Wściekły trener Biernat poprosił o przerwę, ale po chwili był remis 19:19. Końcówka ponownie należała jednak do PGE Grot Budowlanych. Nie do zatrzymania była Sobiczewska, łodzianki zwyciężyły 25:21, a w całym meczu 3:0. Dodatkowe powody do świętowania miała Drużkowska, wybrana MVP spotkania.