Polskie siatkarki wypadły najgorzej w całej Europie. Bolesne zderzenie z Ligą Mistrzyń

Polska po raz kolejny miała trzy miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzyń siatkarek. Więcej zespołów reprezentowało jedynie Turcję i Włochy, które jednak uzyskały dodatkowe miejsca dzięki tzw. dzikim kartom. O ile jednak drużyny z tych dwóch krajów w komplecie mają szansę na grę w ćwierćfinale, o tyle dwaj przedstawiciele TAURON Ligi żegnają się z rozgrywkami już po fazie grupowej.

Jedno zwycięstwo PGE Budowlanych Łódź. Na pocieszenie Puchar CEV

W grupie B rywalkom z Włoch i Turcji nie sprostał zespół PGE Budowlanych Łódź. Aktualny wicelider TAURON Ligi był bez szans w meczach z Fenerbahce Stambuł. Turecki zespół z Agnieszką Korneluk w składzie dwa razy rozbił Polki 3:0. W środę, w ostatnim meczu, jednego z setów wygrał nawet 25:8.

Włoskiemu zespołowi Igor Gorgonzola Novara Łodzianki dwa razy urwały po secie. Wygrały tylko jeden mecz, z Benfiką Lizbona - raz przegrały też z portugalskim rywalem po tie-breaku. To wszystko razem wystarczyło na trzecie miejsce w grupie B.

Choć najlepszy zespół z tej pozycji zakwalifikował się do fazy play-off, to jednak PGE Budowlanym było do tego daleko. Mimo wszystko dzięki trzeciemu miejscu Łodzianki zagrają jeszcze przynajmniej w Pucharze CEV.

Komplet porażek zespołu z Łodzi. ŁKS Commercecon najsłabszy w fazie grupowej

Jeszcze słabiej w fazie grupowej poradził sobie ŁKS Commercecon Łódź. Wicemistrzynie Polski trafiły w grupie D na broniące tytułu Imoco Conegliano, turecki Zeren Spor oraz reprezentujący Niemcy zespół Dresdner SC.

Polski zespół rozpoczął od porażki 1:3 we własnej hali z rywalkami z Niemiec. Okazało się, że był to jedyny wygrany set ŁKS-u w całej fazie grupowej. Łodzianki przegrały wszystkie pozostałe mecze 0:3, w tym środowe spotkanie we Włoszech z Conegliano.

ŁKS z powodu zawirowań finansowych w tym sezonie dysponuje słabszym składem niż przed rokiem, w dodatku drużyna miała problemy z kontuzjami. Efekt jest jednak bolesny: Łodzianki kończą fazę grupową z najgorszym bilansem w całej Europie - zero punktów, 1:18 w setach. Bez punktu ten etap rozgrywek kończy także OK Zeleznicar Lajkovac, ale Serbki ugrały dwa sety.

Liga Mistrzyń siatkarek. DevelopRes Rzeszów w ćwierćfinale z trudnym rywalem

Szansę wykorzystał natomiast DevelopRes Rzeszów. Mistrzynie Polski w losowaniu uniknęły potęg z Turcji i Włoch, były faworytem grupy E.

Po drodze zdarzyła im się wpadka, porażka z Levallois Paris, ale ostatecznie ta przegrana nie pozbawiła ich pierwszego miejsca w grupie. Przypieczętowała je środowa wygrana 3:0 z drużyną Palmberg Schwerin z Niemiec.

Rzeszowianki kończą z pięcioma zwycięstwami i awansują bezpośrednio do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń. Unikają tym samym dodatkowej rundy play-off.

Obok Rzeszowianek w ćwierćfinale są już Conegliano i Fenerbahce, a także triumfatorki grupy A - Vakifbank Stabuł - i grupy C - Eczacibasi Stambuł. I to właśnie na ten ostatni zespół, w którym występuje m.in. Magdalena Stysiak, w ćwierćfinale trafiają mistrzynie Polski.

Pozostałe drużyny poznają rywali po fazie play-off. PGE Budowlani Łódź będą z kolei jedynym polskim przedstawicielem w końcowej fazie Pucharu CEV: w środę z rozgrywkami pożegnały się MOYA Radomka Radom i BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała.

