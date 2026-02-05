Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polskie siatkarki wypadły najgorzej w całej Europie. Bolesne zderzenie z Ligą Mistrzyń

Damian Gołąb

Oprac.: Damian Gołąb

Trzy polskie zespoły szturmowały Ligę Mistrzyń siatkarek, ale tylko jeden po fazie grupowej gra w niej dalej. Bolesne pożegnanie z rozgrywkami zanotowały drużyny PGE Budowlanych Łódź i ŁKS-u Commercecon. Ta pierwsza w pożegnalnym meczu przegrała jeden z setów 8:25, ta druga okazała się najsłabszą drużyną w całej stawce. Swojego rywala w ćwierćfinale poznał za to DevelopRes Rzeszów i już wiadomo, że łatwo nie będzie.

Dwie siatkarki w strojach sportowych na boisku, jedna z nich dynamicznie gestykuluje i rozmawia ze swoją koleżanką z drużyny, w tle widoczne fragmenty innych zawodniczek oraz czerwona nawierzchnia hali sportowej.
ŁKS Commercecon Łódź kończy Ligę Mistrzyń z tylko jednym wygranym setem. Na zdjęciu z lewej Mariana Brambilla, obok Sonia StefanikFOT MARCIN BRYJA / 400mm.plNewspix.pl

Polska po raz kolejny miała trzy miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzyń siatkarek. Więcej zespołów reprezentowało jedynie Turcję i Włochy, które jednak uzyskały dodatkowe miejsca dzięki tzw. dzikim kartom. O ile jednak drużyny z tych dwóch krajów w komplecie mają szansę na grę w ćwierćfinale, o tyle dwaj przedstawiciele TAURON Ligi żegnają się z rozgrywkami już po fazie grupowej.

    Jedno zwycięstwo PGE Budowlanych Łódź. Na pocieszenie Puchar CEV

    W grupie B rywalkom z Włoch i Turcji nie sprostał zespół PGE Budowlanych Łódź. Aktualny wicelider TAURON Ligi był bez szans w meczach z Fenerbahce Stambuł. Turecki zespół z Agnieszką Korneluk w składzie dwa razy rozbił Polki 3:0. W środę, w ostatnim meczu, jednego z setów wygrał nawet 25:8.

    Włoskiemu zespołowi Igor Gorgonzola Novara Łodzianki dwa razy urwały po secie. Wygrały tylko jeden mecz, z Benfiką Lizbona - raz przegrały też z portugalskim rywalem po tie-breaku. To wszystko razem wystarczyło na trzecie miejsce w grupie B.

    Choć najlepszy zespół z tej pozycji zakwalifikował się do fazy play-off, to jednak PGE Budowlanym było do tego daleko. Mimo wszystko dzięki trzeciemu miejscu Łodzianki zagrają jeszcze przynajmniej w Pucharze CEV.

    Tabela wyników grupy B rozgrywek fazy grupowej z nazwami drużyn Fenerbahce, Novara, PGE Budowlani Łódź i Lisboa oraz statystykami rozegranych meczów, punktów, zwycięstw, porażek, setów i ostatnich meczów każdej drużyny.
    Tabela końcowa grupy B siatkarskiej Ligi MistrzyńInteria SportINTERIA.PL

    Komplet porażek zespołu z Łodzi. ŁKS Commercecon najsłabszy w fazie grupowej

    Jeszcze słabiej w fazie grupowej poradził sobie ŁKS Commercecon Łódź. Wicemistrzynie Polski trafiły w grupie D na broniące tytułu Imoco Conegliano, turecki Zeren Spor oraz reprezentujący Niemcy zespół Dresdner SC.

    Polski zespół rozpoczął od porażki 1:3 we własnej hali z rywalkami z Niemiec. Okazało się, że był to jedyny wygrany set ŁKS-u w całej fazie grupowej. Łodzianki przegrały wszystkie pozostałe mecze 0:3, w tym środowe spotkanie we Włoszech z Conegliano.

    ŁKS z powodu zawirowań finansowych w tym sezonie dysponuje słabszym składem niż przed rokiem, w dodatku drużyna miała problemy z kontuzjami. Efekt jest jednak bolesny: Łodzianki kończą fazę grupową z najgorszym bilansem w całej Europie - zero punktów, 1:18 w setach. Bez punktu ten etap rozgrywek kończy także OK Zeleznicar Lajkovac, ale Serbki ugrały dwa sety.

    Tabela fazy grupowej w siatkówce kobiet Grupa D, z czterema zespołami: Imoco Conegliano na pierwszym miejscu z kompletem zwycięstw, Zeren Spor na drugim, Dresdner SC na trzecim oraz ŁKS Commercecon Łódź bez punktów na ostatnim miejscu. Po prawej stroni...
    Tabela końcowa grupy D siatkarskiej Ligi MistrzyńInteria SportINTERIA.PL

    Liga Mistrzyń siatkarek. DevelopRes Rzeszów w ćwierćfinale z trudnym rywalem

    Szansę wykorzystał natomiast DevelopRes Rzeszów. Mistrzynie Polski w losowaniu uniknęły potęg z Turcji i Włoch, były faworytem grupy E.

    Po drodze zdarzyła im się wpadka, porażka z Levallois Paris, ale ostatecznie ta przegrana nie pozbawiła ich pierwszego miejsca w grupie. Przypieczętowała je środowa wygrana 3:0 z drużyną Palmberg Schwerin z Niemiec.

    Rzeszowianki kończą z pięcioma zwycięstwami i awansują bezpośrednio do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń. Unikają tym samym dodatkowej rundy play-off.

    Tabela wyników fazy grupowej w siatkówce, grupa E. Cztery zespoły zestawione w kolumnach według rozegranych meczów, zdobytych punktów, wygranych i przegranych oraz stosunku setów. Ostatnia kolumna pokazuje wyniki ostatnich spotkań każdej drużyny za pom...
    Tabela końcowa grupy E siatkarskiej Ligi MistrzyńInteria SportINTERIA.PL

    Obok Rzeszowianek w ćwierćfinale są już Conegliano i Fenerbahce, a także triumfatorki grupy A - Vakifbank Stabuł - i grupy C - Eczacibasi Stambuł. I to właśnie na ten ostatni zespół, w którym występuje m.in. Magdalena Stysiak, w ćwierćfinale trafiają mistrzynie Polski.

    Pozostałe drużyny poznają rywali po fazie play-off. PGE Budowlani Łódź będą z kolei jedynym polskim przedstawicielem w końcowej fazie Pucharu CEV: w środę z rozgrywkami pożegnały się MOYA Radomka Radom i BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała.

    Siatkarki w strojach klubowych podczas meczu, skupione w kręgu z wyciągniętymi rękami, gotowe do zespołowego dopingowania lub uczczenia zdobytego punktu, w tle kibice na trybunach.
    Siatkarki DevelopResu Rzeszów grają dalej w Lidze MistrzyńCEV.eumateriały prasowe
    Grupa siatkarek w sportowych strojach świętuje zdobycie punktu na boisku, okazując entuzjazm i radość, wokół widoczna publiczność i atmosfera sportowego wydarzenia.
    W składzie PGE Budowlanych Łódź pozostały reprezentantki Polski: Justyna Łysiak, Alicja Grabka i Paulina DamaskeCEV.eumateriały prasowe
    Siatkarki w fioletowych strojach świętują zdobyty punkt na boisku, jedna z nich w czerwonej koszulce przybija piątkę koleżankom, a w tle widać zawodniczki drużyny przeciwnej w żółto-niebieskich strojach.
    Siatkarki DevelopResu RzeszówCEV.eumateriały prasowe
    Julita Piasecka: Byłyśmy bardzo skoncentrowane, żeby wygrać zwłaszcza dwa pierwsze setyPolsat Sport

