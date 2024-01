Siatkarki z Turcji były zdecydowanymi faworytkami i w Rzeszowie nie było sensacji. Polski zespół najmocniej postawił się rywalkom w trzecim secie, ale czołowa ósemka Ligi Mistrzyń jest bardzo daleko . Do awansu potrzebna byłaby wygrana za trzy punkty w Stambule i zwycięstwo w tzw. złotym secie.

Rzeszowianki rozpoczęły znakomicie . Szybko postawiły blok rywalkom - ważną rolę odegrała Magdalena Jurczyk - i prowadziły 3:0. Siatkarki z Turcji sprawnie jednak opanowały sytuację. Na środkowe PGE Rysic przy siatce czekała Chiaka Ogbogu i wkrótce gospodynie przegrywały 6:9. Odpowiedziały jednak dobrymi zagrywkami, doprowadziły do remisu 12:12 i set się wyrównał.

Skuteczna w polskiej drużynie była Amanda Coneo , ale to było za mało na Turczynki. W końcówce faworytki odskoczyły na kilka punktów, w ważnych momentach ręce nie zadrżały Jordan Thompson ani Gabi Guimaraes . VakifBank wygrał 25:20.

Siatkarki z Rzeszowa miewały we wtorek kłopoty z przyjęciem zagrywki rywalek

PGE Rysice bezradne w drugim secie. Zmiany niewiele dały

Rzeszowianki trafiły do baraży, bo zajęły dopiero trzecie miejsce w grupie D. O ile porażki z Prosecco Doc Imoco Conegliano można było przewidzieć, o tyle przegrana z Allianzem MTV Stuttgart była przykrą niespodzianką. VakifBank też mógł być jednak rozczarowany - Turczynki skończyły na drugim miejscu w grupie A, o czym zdecydowała porażka z Vero Volley Milano.

Liga Mistrzyń siatkarek. PGE Rysice w końcu się postawiły

Turczynki odrabiały jednak straty. Udało im się doprowadzić do remisu 14:14, Antiga interweniował i próbował uspokoić swoje zawodniczki. Nie miały jednak sposobu na Gabi, a po drugiej stronie problemy przeżywała Ann Kalandadze. Mimo to gospodynie grały z drużyną, która wygrała dwie ostatnie edycje Ligi Mistrzyń, jak równy z równym. To Giovanni Guidetti, trener rywalek, w końcu przerywał grę.