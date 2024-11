Polska gwiazda zaimponowała w Lidze Mistrzyń. Siatkarski nokaut na koniec

Magdalena Stysiak od kilku dobrych miesięcy nie może przedrzeć się do wyjściowego składu Fenerbahce Stambuł po tym, gdy do klubu ponownie dołączyła Melissa Vargas. Polka dostała w końcu szansę od trenera na inaugurację Ligi Mistrzyń. Gwiazda kadry Stefano Lavariniego wykorzystała ją w najlepszy możliwy sposób, prowadząc swój zespół do pewnej wygranej 3:0. Szkoda tylko, że po drugiej stronie siatki stały całkowicie bezradne przedstawicielki Grot Budowlanych Łódź.