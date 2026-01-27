Na to czekały polskie siatkarki. Koncert i taka zmiana w Lidze Mistrzyń

Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mistrzynie Polski nie odpuszczają w walce o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń. DevelopRes Rzeszów pojechał do Bułgarii jako zdecydowany faworyt. Siatkarki z Polski zaczęły mecz z pewnymi trudnościami, ale potem potrafiły zdominować Maricę Płowdiw. To zwycięstwa stawia Rzeszowianki w dobrej sytuacji przed ostatnim meczem fazy grupowej, który zdecyduje o tym, kto zagra w czołowej ósemce rozgrywek.

Siatkarki w fioletowych strojach świętują zdobyty punkt na boisku, jedna z nich w czerwonej koszulce przybija piątkę koleżankom, a w tle widać zawodniczki drużyny przeciwnej w żółto-niebieskich strojach.
Siatkarki DevelopResu Rzeszów wygrały czwarty mecz w Lidze MistrzyńCEV.eumateriały prasowe

DevelopRes Rzeszów radzi sobie w Lidze Mistrzyń zdecydowanie najlepiej z trójki polskich zespołów występujących w aktualnej edycji. Co nie znaczy, że bez zarzutu - Rzeszowianki były faworytkami grupy E, a po czterech meczach zajmowały w jej tabeli drugie miejsce.

Marica wygrała w europejskich rozgrywkach tylko jeden mecz, ale wtorkowe spotkanie rozpoczęły dobrze, od prowadzenia 8:4. Cztery kolejne akcje wygrały jednak siatkarki z Polski. Pomagały im punktowe bloki - dwoma popisała się środkowa Laura Heyrman.

Po wyrównaniu Rzeszowianki zaczęły sobie budować przewagę. Bułgarki trzymały się blisko do stanu 16:17, ale końcówka to już kontrola ze strony polskiej drużyny, która wygrała 25:20.

    Siatkówka. DevelopRes Rzeszów dominuje w Bułgarii - z krótkim zawahaniem

    Druga partia to początkowo dominacja Reszowianek. Świetnie w ofensywie prezentowała się ich atakująca Oliwia Sieradzka, która zanotowała w tym secie aż dziewięć "oczek". A jej drużyna prowadziła już siedmioma punktami.

    Tyle że gospodynie napędzane zagraniami Ivy Dudowej doprowadziły do stanu 12:14. Trener DevelopResu Cesar Hernandez przerwał grę, a jego siatkarki opanowały sytuację. Znów zaczęły dominować, kończąc seta wygraną 25:16.

      Liga Mistrzyń. Polskie siatkarki liderem, teraz czekają na Niemki

      Marica jednak nie odpuszczała i znów potrafiła trzymać się blisko mistrzyń Polski w trzeciej partii. Tym razem Sieradzka miała nieco problemów, ale kiedy skończyła kontratak, DevelopRes objął prowadzenie 12:10.

      To nie złamało jednak Bułgarek, które wygrały trzy kolejne akcje i odzyskały prowadzenie. Korzystały z błędów polskiej drużyny, prowadziły już 20:17. Rzeszowianki zdołały jednak wyrównać, zagrywką pomogła im rozgrywająca Katarzyna Wenerska. W końcówce pomyliła się Dudowa, punkt zagrywką dołożyła z kolei Julita Piasecka. Rzeszowianki wygrały 25:21 i skończyły mecz wynikiem 3:0.

      Trzy punkty zdobyte w Bułgarii windują DevelopRes na pierwsze miejsce w tabeli grupy E, wyprzedzając Palmberg Schwerin. Niemki swoje spotkanie piątej kolejki z Levallois Paryż rozegrają w środę. Bezpośredni awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń wywalczy tylko zespół z pierwszego miejsca grupowej tabeli, drugi zagra w dodatkowej fazie play-off.

      Zawodniczki drużyny siatkarskiej w białych strojach gromadzą się na boisku, wyrażając radość i emocje po udanej akcji, otoczone trybunami z widownią w tle.
      DevelopRes Rzeszówfot. Piotr Sumara/PLSmateriały prasowe
      Zawodniczka w różowym stroju odbija piłkę siatkową, a w tle widać koleżanki z drużyny i obserwującą widownię. Wszystkie zawodniczki skupione na przebiegu gry.
      Przyjmująca DevelopResu Rzeszów Marrit JasperCEV.eumateriały prasowe
      Siatkarki w fioletowych dresach wykonujące rozgrzewkę na hali sportowej, w tle widoczne trybuny oraz logotypy sponsorów nad boiskiem.
      Siatkarki DevelopResu Rzeszów, od lewej: Taylor Bannister, Dominika Pierzchała i Julita PiaseckaCEV.eumateriały prasowe
