Na to czekały polskie siatkarki. Koncert i taka zmiana w Lidze Mistrzyń

DevelopRes Rzeszów radzi sobie w Lidze Mistrzyń zdecydowanie najlepiej z trójki polskich zespołów występujących w aktualnej edycji. Co nie znaczy, że bez zarzutu - Rzeszowianki były faworytkami grupy E, a po czterech meczach zajmowały w jej tabeli drugie miejsce.

Marica wygrała w europejskich rozgrywkach tylko jeden mecz, ale wtorkowe spotkanie rozpoczęły dobrze, od prowadzenia 8:4. Cztery kolejne akcje wygrały jednak siatkarki z Polski. Pomagały im punktowe bloki - dwoma popisała się środkowa Laura Heyrman.

Po wyrównaniu Rzeszowianki zaczęły sobie budować przewagę. Bułgarki trzymały się blisko do stanu 16:17, ale końcówka to już kontrola ze strony polskiej drużyny, która wygrała 25:20.

Siatkówka. DevelopRes Rzeszów dominuje w Bułgarii - z krótkim zawahaniem

Druga partia to początkowo dominacja Reszowianek. Świetnie w ofensywie prezentowała się ich atakująca Oliwia Sieradzka, która zanotowała w tym secie aż dziewięć "oczek". A jej drużyna prowadziła już siedmioma punktami.

Tyle że gospodynie napędzane zagraniami Ivy Dudowej doprowadziły do stanu 12:14. Trener DevelopResu Cesar Hernandez przerwał grę, a jego siatkarki opanowały sytuację. Znów zaczęły dominować, kończąc seta wygraną 25:16.

Liga Mistrzyń. Polskie siatkarki liderem, teraz czekają na Niemki

Marica jednak nie odpuszczała i znów potrafiła trzymać się blisko mistrzyń Polski w trzeciej partii. Tym razem Sieradzka miała nieco problemów, ale kiedy skończyła kontratak, DevelopRes objął prowadzenie 12:10.

To nie złamało jednak Bułgarek, które wygrały trzy kolejne akcje i odzyskały prowadzenie. Korzystały z błędów polskiej drużyny, prowadziły już 20:17. Rzeszowianki zdołały jednak wyrównać, zagrywką pomogła im rozgrywająca Katarzyna Wenerska. W końcówce pomyliła się Dudowa, punkt zagrywką dołożyła z kolei Julita Piasecka. Rzeszowianki wygrały 25:21 i skończyły mecz wynikiem 3:0.

Trzy punkty zdobyte w Bułgarii windują DevelopRes na pierwsze miejsce w tabeli grupy E, wyprzedzając Palmberg Schwerin. Niemki swoje spotkanie piątej kolejki z Levallois Paryż rozegrają w środę. Bezpośredni awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń wywalczy tylko zespół z pierwszego miejsca grupowej tabeli, drugi zagra w dodatkowej fazie play-off.

DevelopRes Rzeszów fot. Piotr Sumara/PLS materiały prasowe

Przyjmująca DevelopResu Rzeszów Marrit Jasper CEV.eu materiały prasowe

Siatkarki DevelopResu Rzeszów, od lewej: Taylor Bannister, Dominika Pierzchała i Julita Piasecka CEV.eu materiały prasowe

Kulisy odejścia Tiilikainena z Projektu! "Marzyciel z piękną wizją siatkówki" Polsat Sport