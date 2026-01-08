Partner merytoryczny: Eleven Sports

Męczarnie mistrzyń Polski w LM. Pięć setów walki z Niemkami

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Polskie siatkarki pojechały do Niemiec, by wskoczyć na pozycję lidera grupy E Ligi Mistrzyń. By to osiągnąć, DevelopRes Rzeszów musiał wygrać z SSC Palmberg Schwerin. Niemiecki zespół wygrał dwa pierwsze mecze i postawił mistrzyniom Polski trudne warunki. Spotkanie zakończyło się dopiero po pięciu setach.

Dwie sceny podczas meczu siatkówki. Po lewej stronie kobiety w sportowych strojach, z widocznymi emocjami, prawdopodobnie zawodniczki drużyny. Po prawej mężczyzna w fioletowej koszulce gestykulujący i wydający polecenia, prawdopodobnie trener.
Siatkarki z Rzeszowa rozegrały pięć setów w NiemczechDarek DelmanowiczPAP

DevelopRes Rzeszów mecz w Niemczech rozpoczął z dwoma niespodziankami w składzie. W podstawowym zestawieniu zabrakło środkowej i kapitan Switłany Dorsman oraz libero Aleksandry Szczygłowskiej.

A spotkania z SSC Palmberg Schwerin urosło dla Rzeszowianek do niezwykle ważnego szczególnie po zaskakującej porażce z Levalloois Paris. Ta wpadka skomplikowała bowiem sytuację DevelopResu w walce o awans z pierwszego miejsca w grupie - wprost do ćwierćfinału, z pominięciem dodatkowej fazy play-off.

Pierwszy set spotkania w Niemczech od początku przebiegał jednak pod dyktando polskiego zespołu. Rzeszowianki szybko objęły prowadzenie 8:4, a po sprytnej zagrywce rozgrywającej Katarzyny Wenerskiej prowadziły już 12:6.

    Przewagę utrzymały do końca partii. Najwięcej punktów - siedem - zdobyła atakująca mistrzyń Polski Taylor Bannister. Skończyło się wygraną jej drużyny 25:19.

    DevelopRes Rzeszów kontra lider grupy. Zwroty akcji w Niemczech

    Schwerin po dwóch wygranych był niespodziewanym liderem grupy E. Trener niemieckiej drużyny Felix Koslowski po wysoko przegranym secie szukał więc nowych rozwiązań, by utrzymać tę pozycję. Przed drugim setem zdjął z boiska Leanę Grozer, córkę słynnego Georga, legendy reprezentacji Niemiec.

    I gra gospodyń wyglądała już dużo lepiej. Cesar Hernandez, trener Rzeszowianek, pierwszą przerwę wykorzystał przy stanie 3:8, drugą przy 8:13. I w końcu DevelopRes zaczął odrabiać straty.

    Remis udało się osiągnąć przy zagrywce Wenerskiej, gdy przy siatce czujna okazała się Julita Piasecka - jej zagranie dało remis 19:19. Tyle że w końcówce błędy pogrążyły polską drużynę, która przegrała 22:25.

    Trzecia partia układała się lepiej dla przyjezdnych. Rzeszowianki po ataku Laury Heyrman objęły prowadzenie 11:8. Ale Niemki nie odpuszczały i wkrótce doprowadziły do remisu. Polki odzyskały wysokie prowadzenie przy stanie 19:16.

    Gospodynie co prawda mocno protestowały po jednej z decyzji sędziego, ale nawet podgrzanie atmosfery niewiele im pomogło. Rzeszowianki zdobyły aż pięć punktów blokiem i zwyciężyły 25:20.

    Liga Mistrzyń siatkarek. Tie-break w meczu mistrzyń Polski

    Czwarta partia rozpoczęła się jednak fatalnie. Już przy stanie 6:1 dla rywalek Hernandez wykorzystał drugą przerwę. W pewnym momencie przewaga gospodyń sięgnęła siedmiu punktów. Ale Polki ruszyły w pogoń.

    Na boisku była już Dorsman, lepiej zaczął funkcjonować blok DevelopResu. I to on dał polskiej drużynie remis 10:10. Na czoło wyprowadził je kolejny as serwisowy Wenerskiej. Prowadzenie przechodziło z rąk do rąk, ale lepsze okazały się jednak Niemki - wygrały 25:22.

    W tie-breaku pierwsze na dwa punkty uciekły siatkarki z Polski. Już po chwili był jednak remis 4:4. Przy zagrywkach Bannister Rzeszowianki jeszcze raz wypracowały minimalną przewagę, ale wkrótce znów był remis 8:8. Potem błędy w ataku popełniły zaś Bannister i Piasecka.

    Ale ostatecznie to przyjmująca okazała się bohaterką spotkania. Piasecka zdobyła 28 punktów, a jej as serwisowy dał DevelopResowi zwycięstwo 15:12 i upragniony triumf 3:2.

    W drugim meczu grupy E Marica Płowdiw pokonała Levallois Paris 3:1.

    Liga Mistrzyń
    3 kolejka
    08.01.2026
    18:00
    Zakończony
    Wszystko o meczu
    Developres Rzeszów - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Grupa zawodniczek drużyny siatkarskiej w białych i fioletowych strojach z widocznymi numerami na koszulkach, okazujących emocje podczas meczu na hali sportowej, z siatką w tle.
    Siatkarki DevelopResu Rzeszówfot. Piotr Sumara/PLSmateriały prasowe
    Akcja podczas meczu siatkówki kobiet, zawodniczka w fioletowym stroju atakuje piłkę ponad siatką, naprzeciwko dwie zawodniczki w żółtych strojach próbują zablokować uderzenie. W tle publiczność i sędzia na podwyższeniu.
    Marrit Jasper w meczu z SSC SchwerinCEV.eumateriały prasowe
    Siatkarka w białym stroju klubowym z numerem 17 wykonuje zagrywkę podczas meczu siatkówki, uniesiona ręka i intensywne skupienie w oczach, piłka znajduje się tuż przed dłonią zawodniczki, w tle widoczny fragment boiska o niebiesko-pomarańczowej nawierz...
    Switłana Dorsman, kapitan DevelopResu RzeszówDarek DelmanowiczPAP

