Magdalena Stysiak po kilku sezonach spędzonych we Włoszech zdecydowała się na przenosiny do Turcji, gdzie podpisała kontrakt z Fenerbahce Opet. Polka szybko zaaklimatyzowała się w klubie ze Stambułu i już w debiucie była o krok od wywalczenia krajowego superpucharu , kończąc mecz z 31 punktami na koncie.

23-latka rozkręcała się z meczu na mecz , stając się ważnym punktem zespołu. Polka regularnie zachwyca na krajowych parkietach i w 45 rozegranych setach wywalczyła już 244 punkty. To daje jej czwarte miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodniczek rozgrywek i miano najlepiej punktującej siatkarki Fenerbahce.

Stysiak dobrze radzi sobie także w Lidze Mistrzyń i jest drugą, obok Ariny Fiedorowcewej, najskuteczniejszą zawodniczka Fenerbahce. Reprezentantka Polski wystąpiła w 10 setach, zdobywając w nich 49 punktów. Kolejne "oczka" dorzuciła we wtorkowym meczu z Grotem Budowlanymi Łódź, ponownie pogrążając polskie siatkarki. I jej koleżanki, bo 23-latka sama w przeszłości grała w łódzkim klubie.

Magdalena Stysiak znalazła sposób na polski klub. Kolejny popis siatkarki

Pierwsze spotkanie obu drużyn, rozgrywane pod koniec listopada w Łodzi, padło łupem tureckiego zespołu. Wówczas Stysiak i spółka wygrały w trzech setach, a reprezentantka Polski rozegrała bardzo dobry mecz i wywalczyła 14 punktów. 23-latka błyszczała także w starciu rewanżowym, które kończyło zmagania w grupie C.

Magdalena Stysiak wprost o Stefano Lavarinim. Takie słowa o trenerze

"Niedawno miałam nieciekawą sytuację rodzinną. Dziadek mi umarł przed meczem i musiałam lecieć z drużyną. Trener od razu widział, że coś jest nie tak. Mówię mu: "Trenerze nie będę w stanie się przygotować. Będziesz widział to po mnie. Muszę ci to powiedzieć, żebyś nie myślał, że mi się nie chce, czy coś takiego". Skończył się trening, a Stefano do mnie dzwoni i mówi: "Magda jeżeli chcesz, ja porozmawiam z klubem. Nie wiem, jakie miałaś relacje z dziadkiem, ale rodzina jest najważniejsza" - opowiadała.