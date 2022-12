Liga Mistrzyń siatkarek w tym roku gości aż trzy polskie drużyny. Wszystko przez wykluczenie z europejskich pucharów rosyjskich drużyn. Obok Grupy Azoty Chemik Police oraz Developresu Bella Dolina Rzeszów, do prestiżowych rozgrywek wraca ŁKS Commercecon. Dla siatkarek z Łodzi to powrót do Ligi Mistrzyń po roku przerwy.