Liga Mistrzyń siatkarek już na starcie to kilka interesujących spotkań . Na bardzo ciężkie starcie muszą przygotować się chociażby Rysice Rzeszów . Te zmierzą się z najmocniejszym zespołem w Bundeslidze, który ma wiele zagranicznych gwiazd . Jak poradzą sobie polskie drużyny w Lidze Mistrzyń siatkarek? Pierwsze odpowiedzi na to pytanie poznamy już dziś .

Liga Mistrzów siatkarek 2023/24. Kiedy mecze? Terminarz

Mecze Ligi Mistrzów siatkarek rozpoczynają się 7 listopada . Na inaugurację fazy grupowej rozgrywek zaplanowano pięć spotkań, a na parkiet wybiegną dwie drużyny z polski. Terminarz Ligi Mistrzów siatkarek zakłada bowiem, że 7 listopada o godz. 18.00 Budowlani Łódź zmierzą się z SC Potsdam . Z kolei w Rzeszowie Rysice zagrają z Allianz MTV Stuttgart , aktualnym mistrzem Niemiec. Początek meczu to godz. 20.30. Z kolei 8 listopada Mistrzynie Polski Commercecon Łódź zmierzą się z rumuńskim CS Volei Alba Blaj .

Liga Mistrzów siatkarek 2023/24 zakłada, że bezpośredni awans do ćwierćfinału rozgrywek wywalczą tylko zwycięzcy grup . Wszystkie zespoły z drugich miejsc i najlepszy z trzeciego zagrają w barażach w 1/8 finału .

Liga Mistrzów siatkarek 2023/24. Gdzie oglądać transmisje?

Mecze Ligi Mistrzów siatkarek 2023/24 można oglądać na antenie Telewizji Polsat. Nadawca przedłużył umowę i nabył prawa do transmitowania europejskich pucharów aż do sezonu 2028/2029 włącznie. Gdzie oglądać transmisje? Pierwsza kolejka Ligi Mistrzów siatkarek to, obok meczów z udziałem polskich drużyn, transmisja z kilku najciekawszych pojedynków: