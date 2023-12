Koncert, a potem potknięcie polskich siatkarek. Waleczny Asterix próbował do końca

Drużyna z Belgii nie zdobyła w Lidze Mistrzów jeszcze nawet punktu. Pierwszy set czwartkowego spotkania był jednak wyrównany. Co prawda na początku rzeszowianki wygrały kilka dłuższych akcji, ale trener PGE Rysic Stephane Antiga szybko musiał poprosić o przerwę .

W drugiej części seta Belgijki zaczęły jednak budować przewagę. Prowadziły już 21:18, ale gospodynie nie złożyły broni. Tym razem to szkoleniowiec rywalek Kris Vansnick - trenuje także belgijską kadrę - przerywał grę. Tyle że po ataku Gabrieli Orvosovej to rzeszowianki miały piłkę setową, którą na wygraną 25:23 zamienił as serwisowy w wykonaniu Amandy Coneo.